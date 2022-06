È inutile negarlo: ottenere un’abbronzatura perfetta è il sogno di tutti. Peccato che al rientro dalle vacanze, quando si ritorna alla routine quotidiana, bastano pochissimi giorni per vedere diminuire l’intensità del colore ottenuta, ritornando al pallore di tutti i giorni.

Ma se vi state chiedendo come mantenere una pelle dorata e morbida il più a lungo possibile, siete nel posto giusto. Dovete infatti sapere che esistono una serie di trucchi infallibili che vi aiuteranno a sfoggiare una tintarella invidiabile anche in città. Scopriamo insieme quali.

Come mantenere l’abbronzatura: 10 consigli

Con l’arrivo della bella stagione si ha fretta di conquistare rapidamente un colorito sano e luminoso, tuttavia un’incauta esposizione prolungata ai raggi solari può favorire eritemi solari, macchie e arrossamenti: insomma, il pericolo scottature è dietro l’angolo.

Proprio per questo, prima di esporsi al sole, occorre applicare la protezione solare bio indipendentemente dal tono della vostra pelle. Infatti, anche se con meno frequenza, anche la carnagione scura corre il rischio di scottarsi e di subire gli effetti negativi dei raggi UV.

Vediamo allora come possiamo proteggere adeguatamente la pelle dal sole mantenendo un’abbronzatura invidiabile.

1. Attenzione all’alimentazione

La prima cosa da fare per riuscire a mantenere la tintarella è prendersi cura della propria alimentazione. Cosa significa? Fare il pieno di frutta e verdura di stagione, come albicocche e carote, in grado di stimolare la melanina. Fondamentale anche la frutta secca e i cibi ricchi di antiossidanti, che proteggono la pelle dai radicali liberi e dall’invecchiamento cutaneo.

Non dimenticate infine di bere molta acqua, circa 2 litri al giorno, per garantire al corpo un’idratazione profonda. In questo modo potete prevenire la secchezza della pelle e il formarsi di antiestetiche chiazze.

2. Esfoliazione

Dopo una giornata al mare la pelle ha bisogno dell’esfoliazione di uno scrub corpo. Non temete perché non andrà ad eliminare l’abbronzatura, ma toglierà in modo uniforme le cellule in cattivo stato.

Evitate inoltre di non stressare eccessivamente la vostra pelle. Proprio per questo vi consigliamo di optare per uno scrub non troppo aggressivo e di non sfregare oltremodo la cute.

3. Evitate di indossare abiti troppo stretti

Per mantenere un’abbronzatura perfetta vi consigliamo di evitare di indossare tessuti pesanti e ruvidi come i pantaloni o vestiti troppo stretti dato che potrebbero sfregare contro la pelle e creare un effetto esfoliante. Vi consigliamo dunque di sfoggiare abiti leggeri o di optare per tessuti in cotone o lino.

4. Scegliete detergenti delicati

Per mantenere intatta l’abbronzatura, è bene utilizzare detergenti delicati e neutri perché non aggrediscono il film idrolipidico dell’epidermide. Potete quindi scegliere tra prodotti ricchi di oli idratanti come l’olio di oliva e quello di avocado, che possono essere miscelati insieme e spalmati sulla pelle fino a completo assorbimento.

5. Meglio la doccia

Altro consiglio fondamentale è prediligere la doccia al bagno rilassante: il contatto prolungato della cute con l’acqua calda favorisce infatti la desquamazione (che provoca il distaccarsi di alcune zone della pelle), mentre una doccia veloce con acqua tiepida aiuto il corpo a rimanere compatto ed elastico.

Per asciugarvi, scegliete degli asciugamani morbidi e tamponate la pelle bagnata invece che sfregarla, in modo da evitare un effetto esfoliante. Applicate infine un doposole o un attivatore di abbronzatura e premuratevi di scegliere prodotti naturali per evitare di lavare via l’abbronzatura con più facilità.

6. Idratazione della pelle

Oltre a idratare la pelle dall’interno, bisogna idratarla anche dall’esterno. Come? Applicando sempre una buona crema idratante in modo che la pelle non si secchi e resti sempre morbida e liscia.

In caso di cute particolarmente secca vi consigliamo di utilizzare un elemento naturale da applicare dopo la doccia sulla pelle ancora umida come l’olio di germe di grano o il burro di karité.

7. Evitate l’aria condizionata

Per mantenere intatta la tintarella evitate di utilizzare l’aria condizionata. Il motivo? L’aria fredda tende a seccare la pelle, favorendo la desquamazione. Perciò, se lavorate in luoghi dove è inevitabile stare alla larga dall’aria condizionata, vi consigliamo di tenere sempre a portata di mano una crema idratante da applicare sia sul viso che sul corpo.

8. No a prodotti con base alcolica

Così come l’aria condizionata, anche i prodotti contenenti alcol tendono a seccare la pelle.

Vi consigliamo dunque di optare per acque profumate e creme agli oli essenziali che mantengono inalterata l’idratazione e di evitare creme e profumi a base alcolica che non solo potrebbero rendere più arida la vostra pelle ma anche causare la comparsa di macchie che rovinerebbero la vostra abbronzatura.

9. Evitate di strofinare la pelle

Quando uscite dalla doccia, cercate di tamponare la pelle con l’asciugamano, piuttosto che sfregarla. In questo modo eviterete di stressarla troppo e di perdere il colorito.

10. Non evitate il sole

Sia se siete già abbronzati sia se avete la pelle chiara, non evitate il sole ma esponetevi sempre con la giusta protezione.

Cercate di approfittare degli ultimi caldi raggi per mantenere intatto il colore faticosamente acquisito durante le vacanze. Bastano anche solo trenta minuti trascorsi al sole per prolungare la durata della tintarella.

4 prodotti per mantenere l’abbronzatura

Per assicurare un’abbronzatura uniforme e duratura, vi consigliamo 4 prodotti pensati per idratare perfettamente la pelle in profondità così da mantenere un colorito luminoso e a dorato.

1. L’Erbolario – Crema solare accelera abbronzatura

Una crema solare a protezione media arricchita con olio di Jojoba naturale, in grado non solo di accelerare l’abbronzatura ma anche di stimolare la pigmentazione.

Questo prodotto, inoltre, presenta nella sua formulazione un complesso attivatore rigorosamente vegetale che idrata la pelle a fondo, non unge e non macchia i vestiti

2. Nature’s – Solari acceleratori di abbronzatura

Questa crema solare è in grado di attivare l’abbronzatura e regalare una tintarella uniforme e intensa. Contiene una miscela di oli vegetali che aiuta a contrastare il precoce invecchiamento della pelle.

Questo prodotto è resistente all’acqua e favorisce un’abbronzatura rapida, intensa e di lunga durata.

3. Pupa – Attivatore di abbronzatura

Si può applicare sia prima l’esposizione che dopo. Questa crema fissa e prolunga l’abbronzatura e, grazie alla sua formula con burro di Karitè, previene la desquamazione. Valorizzata da ingredienti idratanti, nutrienti e con stimolatori di melanina, previene e protegge la pelle dai danni dei raggi UVB e UVA.

4. Nivea – Olio attivatore di abbronzatura

Un olio che stimola l’abbronzatura e lascia la pelle morbida e idratata grazie al suo complesso arricchito con estratto di melanina.

Per merito del suo formato pratico, questa prodotto lascia una sensazione di pelle morbida e setosa e la protegge dai colpi di sole.