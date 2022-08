Gorpcore beauty, il 2022 è l'anno della bellezza al naturale

A giudicare dai trend di bellezza, l’estate di quest’anno sembra strizzare l’occhio al minimalismo e alla comodità: è il caso della Gorpcore beauty. Già durante i mesi più caldi di questo 2022, abbiamo visto nascere e diffondersi velocemente la tendenza della vacanza no make-up: diverse celebrities hanno deciso di mostrarsi senza trucco, con fotografie e selfie totalmente al naturale. Ora si aggiunge anche lo stile di abbigliamento, abbinato a un make-up nude e ai capelli lasciati al naturale.

Sarà forse per colpa della pandemia e dei due anni appena vissuti ma quest’estate sembra essere sempre più impellente la voglia di riconquistare gli spazi all’aperto con una nuova consapevolezza: si rinuncia così al superfluo in tutti i sensi, anche nell’abbigliamento, perché consapevoli che ciò di cui si ha davvero bisogno è in fondo molto poco.

Gorpcore beauty, in cosa consiste?

Ma in cosa consiste esattamente lo stile di abbigliamento Gorpcore? Si tratta di una scelta di stile precisa e comoda: la Gorpcore beauty prevede l’utilizzo di capi d’abbigliamento prettamente tecnici, vestiti “da montagna”, come:

Canotte e t-shirt in tessuti tecnici, sportivi e adatti al periodo

Pantaloni cargo (quelli con le grandi tasche laterali, utili per portare con sé oggetti essenziali)

Felpe comode e oversize, come i pile da montagna

Accessori waterproof, come marsupi, impermeabili e simili.

Sostanzialmente, lo stile Gorpcore ruba i principi fondamentali dell’abbigliamento tecnico, ideale per l’outdoor, l’alpinismo, l’escursionismo o l’hiking, prediligendo la funzionalità rispetto al lato puramente estetico.

Il termine che lo definisce è l’evoluzione di “normcore” e non è del tutto una novità: è stato usato per la prima volta nel 2017 sul magazine di New York “The Cut”, dall’autore Jason Chen. Lo scopo di questo stile è proprio quello di mantenere il centro su funzionalità, essenzialità e semplicità, e rinunciare almeno per questa stagione a make-up troppo elaborati o artificiali, a favore di una skin care profonda, per prendersi cura della pelle e proteggerla sotto i raggi del sole. La Gorpcore beauty fonde così lo streetwear con lo sportswear.

Gorpcore beauty, lo stile semplice che piace alle celebrities

Tra le principali esponenti di questo stile di abbigliamento comodo e funzionale, ci sono le modelle Hailey Bieber e Bella Hadid, che hanno deciso di optare per questo stile durante l’estate 2022, personalizzandolo e rendendolo decisamente di tendenza, grazie agli scatti social pubblicati su Instagram. Il tutto abbinato a un viso lievemente truccato per un effetto estremamente nude, i capelli lasciati liberi sulle spalle oppure racchiusi in comode code alte, senza accessori ingombranti o finish particolarmente elaborati.

Bella Hadid è comparsa su Instagram con una carrellata di foto in cui indossa un jeans oversize a vita bassa, un top bianco, semplice e senza loghi in vista, e un giubbino in tessuto tecnico di Balenciaga. I capelli sono pettinati indietro e raccolti in una treccia alta e semplice. Anche Hailey Bieber non ha perso tempo e si è mostrata su Instagram con un giubbotto oversize impermeabile, capelli legati e scarpe sportive.

Insomma, persino i brand più blasonati negli ultimi anni hanno inserito nelle loro collezione capi tecnici e adatti alla vita semplice e outdoor, a partire da Prada. E tra questi non possono di certo mancare firme specializzate nella vita all’aperto, come Patagonia, North Face e Salomon. Tutti da scoprire.