Guanto di crine: 3 consigli per migliorarne l’efficacia

Lo scrub corpo è un passaggio fondamentale per avere una pelle liscia e luminosa: il guanto di crine è un alleato che non può mancare nella beauty routine e la nostra redazione ha scovato 3 consigli per migliorarne l’efficacia e per ottenere risultati strabilianti.

A poco servono creme anticellulite e idratanti, infatti, se non si eliminano le cellule morte con l’esfoliazione, permettendo così alla pelle di respirare, di assorbire al meglio il nutrimento e i principi attivi dei prodotti di bellezza, di migliorare il microcircolo. Il guanto, inoltre, migliora la depilazione prevenendo i peli incarniti e lasciando la pelle liscia a lungo.

Vediamo, allora, tutti i vantaggi del guanto di crine e come utilizzarlo.

Guanto di crine: alleato di bellezza

Il guanto di crine è un esfoliante fisico che, tramite lo sfregamento meccanico sull’epidermide, permette di rimuovere lo strato di cellule morte sul corpo. Ne esistono in commercio di crine naturale (cioè di cavallo) e di crine vegetale (ricavato dalla lavorazione di alcune piante). Può essere monouso o riutilizzabile. In quest’ultimo caso va fatto asciugare bene all’aria dopo l’utilizzo e sostituito ogni 3 o 4 mesi.

Questo tipo di scrub non è adatto a pelli molto sensibili e a zone delicate come il viso e il seno, ma è perfetto per massaggiare e levigare braccia, gambe, gomiti, ginocchia e piedi. Il guanto di crine è da evitare in caso di capillari fragili, vene varicose, diabete, ipertiroidismo, escoriazioni, lividi e ferite. Va utilizzato periodicamente, una volta ogni due settimane o al massimo una volta a settimana. Qualora si dovesse riscontrare dopo l’uso irritazione o arrossamento nei punti trattati, è opportuno sospendere la prassi.

3 consigli per migliorare l’efficacia del guanto di crine