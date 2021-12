Nessuno più di lei cambia taglio, acconciatura e colore così in fretta e spesso in maniera netta. Di chi stiamo parlando? Della regina dell’hairstyle ovviamente, Khloé Kardashian, un vero e proprio camaleonte in fatto di capelli.

L’abbiamo vista sfoggiare ogni sfumatura, dal castano cioccolato al biondo ghiaccio e il platino; ha sperimentato ogni tipo di lunghezza, dalle extension XXL al caschetto super corto.

E, naturalmente, quando si tratta di provare nuove acconciature, Khloé non è uno che si tira indietro. Una cosa però ci mancava. Non avevamo idea di quanto stesse divinamente con la sua texture riccia naturale.

Il suo parrucchiere, Andrew Fitzsimons, ha postato su Instagram una foto per spiegare come ha lavorato sulla testa di Khloé per lo styling, cercando di abbracciare la sua natura riccia. Condividendo lo scatto della star ha commentato:

“I curly sono da sempre la mia struttura di capelli preferita, e aiutare Khloé Kardashian ad abbracciare la sua natura è stato suuuuuuper speciale per me come hairstylist…”.

Nonostante i numerosi cambi di colore e qualche onda, siamo abituati a vedere la modella con i capelli lisci, drittissimi e perfetti, ma pensiamo sia veramente strepitosa con i suoi grandi ricci naturali che ci riportano direttamente indietro alla moda stile Anni ’80.

La truccatrice delle celebrità, Mary Philips, ha commentato la foto social così: “Uno dei miei look preferiti di tutti i tempi! Sei la più bella Khloé!!!”, mentre il momager (mamma e manager) di Khloé, Kris Jenner, ha detto: “Sei fantastico mio coniglietto!!!!!!”. E noi siamo totalmente d’accordo.