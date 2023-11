Hangover hair, come realizzare il finto spettinato da notte brava

Se siete stanchi dei classici raccolti impeccabili e degli styling complessi, forse è arrivato il momento di abbracciare il trend che sta conquistando le passerelle e le strade di tutto il mondo: l’Hangover Hair. Questo stile, che sembra un mix tra il wet hair delle celebrità sul red carpet e il messy hair grunge degli anni ’90, è diventato l’emblema della libertà e della sicurezza nella propria pelle.

A proporre questa rivisitazione dei capelli scompigliati è stato il brand Miu Miu durante la Paris Fashion Week primavera-estate 2024. Miuccia Prada, sempre in prima linea nel ridefinire gli standard estetici, ha lanciato questa nuova tendenza, ispirata all’idea di svegliarsi al mattino senza preoccuparsi troppo della pettinatura.

Hangover Hair, l’ispirazione dagli anni ‘90

Il termine “Hangover Hair” racchiude tutto il suo significato: un look sfatto e disordinato, ma al tempo stesso chic e alla moda. Questo stile sembra dire: “Hey, mi sono svegliata così!”, sottolineando la bellezza dell’aspetto naturale e spontaneo, senza la necessità di acconciature complicate o prodotti per lo styling sofisticati.

L’ispirazione per questo look proviene dagli iconici momenti della moda e della cultura pop. C’era Kate Moss con i suoi messy hair quando faceva coppia con lo “spettinato” Johnny Depp. Lui noto per la sua versatilità in film che spaziavano da “Edward mani di forbice” a “Pirati dei Caraibi”, non ha solo conquistato il mondo del cinema, ma anche quello della moda. Il suo stile bohémien e bohemian-chic è diventato un’icona di originalità e individualità. I capelli selvaggi, spesso legati a code di cavallo disordinate o lasciati cadere in modo libero, erano una firma del suo look grunge. Lei, supermodella di fama mondiale, ha incarnato il glamour trasandato degli anni ’90. La sua bellezza eterea e il suo atteggiamento “effortless” hanno ispirato intere generazioni. Kate Moss ha reso alla moda i capelli disordinati, gli abiti vintage e gli stivali da motociclista, trasformandoli in elementi di stile imprescindibili.

Nel mondo della musica, Kurt Cobain, frontman della band grunge Nirvana, e Courtney Love, sua compagna e frontwoman dei Hole, hanno portato il disordine nei capelli e negli abiti alla ribalta. I due condividevano uno stile dirty e ribelle: l’Hangover Hair è un tributo proprio alla bellezza imperfetta e autentica. L’appeal di questi personaggi degli anni ’90 risiedeva nella loro capacità di sfidare le norme, di abbracciare il disordine e la spontaneità.

Questi personaggi hanno plasmato il concetto di “Hangover Hair” molto prima che diventasse una tendenza di passerella. Oggi, guardando indietro a quegli anni, possiamo apprezzare ancora di più come abbiano contribuito a ridefinire i canoni di bellezza e stile, lasciando un’impronta duratura che continua a ispirare la moda contemporanea.

L’Hangover Hair oggi

Questo stile non è certo una novità, ma oggi viene presentato in una luce diversa. Nel passato, era noto come “morning hair”, associato a donne appena sveglie con i capelli ancora da spazzolare. Oggi, l’Hangover Hair ha abbandonato le connotazioni del passato, diventando un’ode alla donna che si libera dai vincoli estetici tradizionali.

Realizzare l’Hangover Hair non richiede necessariamente una notte brava, ma sicuramente un pizzico di spirito libero e un approccio senza sforzo:

Inizia applicando uno spray volumizzante o una mousse sui capelli leggermente umidi, distribuendo il prodotto in modo uniforme.

o una mousse sui capelli leggermente umidi, distribuendo il prodotto in modo uniforme. Lascia asciugare naturalmente o utilizza un diffusore per ottenere quella texture leggermente disordinata.

o utilizza un per ottenere quella texture leggermente disordinata. Per un tocco extra, puoi arricciare alcune sezioni dei capelli con un ferro arricciacapelli in modo casuale.

alcune sezioni dei capelli con un ferro arricciacapelli in modo casuale. Evita la perfezione e gioca con la naturalezza , aggiungendo un po’ di spray salino per conferire quel tocco “appena uscita dal mare”.

, aggiungendo un po’ di spray salino per conferire quel tocco “appena uscita dal mare”. L’Hangover Hair celebra la bellezza senza fronzoli, quindi non temere di abbracciare il tuo lato più spontaneo mentre realizzi questo look.

La sua natura chic e cool si sposa perfettamente con l’idea di una donna moderna, impegnata e senza il tempo di dedicarsi a pettinature complesse. È una dichiarazione di indipendenza estetica, un inno a liberarsi delle aspettative patriarcali di perfezione. È un inno alla sicurezza in sé stessi, all’accettazione della propria bellezza naturale e al rifiuto delle norme di perfezione imposte dalla società. L’Hangover Hair non è solo uno stile, ma una dichiarazione di emancipazione, che ci invita ad abbracciare la bellezza autentica, senza sforzo.