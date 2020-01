Tale madre, tale figlia! A confermare questo detto ci pensano indubbiamente Kate Moss e la giovane Lila Grace. La ragazza diciassettenne è l’unica figlia della top model, nata dal rapporto col curatore editoriale Jefferson Hack, ed è praticamente identica alla mamma.

Le due, che in questi giorni sono state presenti alle sfilate più importanti di haute couture parigina, hanno incantato pubblico e fotografi. Lila Grace è praticamente una fotocopia in miniatura della supermodella: ha ereditato dalla mamma i lunghi capelli color miele, lo sguardo profondo, la bocca carnosa e la cascata di lentiggini ad incorniciare il viso.

Come se non bastasse, la figlia d’arte sembra nata per la moda tanto che ha già realizzato una campagna beauty per Marc Jacobs. Di recente la piccola Moss ha parlato proprio di questo sua passione alla rivista Allure: “La moda mi ha sempre interessato: quando ho fatto il mio primo servizio mi sono detta ‘Mi sono divertita un sacco, voglio farlo di nuovo’ e per ora penso che stia andando tutto bene“.

Intanto Kate ha deciso di dare massima libertà alla figlia per quanto riguarda le decisioni lavorative, supportandola in qualsiasi strada voglia intraprendere. La top model è, quindi, una madre attenta e premurosa e da poco ha deciso di cambiare stile di vita abbandonando gli eccessi del passato: “Ora sono una brava ragazza. Bevo moltissima acqua, ho quasi azzerato i caffè e vado a letto presto. La vodka non la tocco più e sto addirittura cercando di smettere di fumare. Voglio prendermi cura di me stessa“.