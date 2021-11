Continua a crescere la schiera di vip che si lanciano nel mondo del beauty. Dopo Selena Gomez, Ariana Grande, Kylie Jenner, Chiara Ferragni e molti altri, questa volta è il turno di Harry Styles. Il cantante, infatti, ha annunciato l’uscita della sua prima linea di prodotti di bellezza, Pleasing. E, a poche ore dal lancio, sembra già che questi prodotti siano stati eletti a emblema del make up genderless. L’obiettivo è, infatti, quello di comunicare la volontà di essere sempre sé stessi, senza il bisogno di definirsi con etichette o stereotipi.

Si tratta infatti della prima volta in cui è un uomo a creare una linea beauty, nonostante non si tratti prettamente di trucchi, ma di prodotti per la cura della pelle e soprattutto di smalti. La manicure, che sta spopolando anche tra gli uomini (uno tra tutti Fedez, che ha anche creato la sua collezione), è infatti una delle passioni di Harry, che sfoggia sempre unghie colorate. Il primo prodotto Pleasing è un cofanetto, che contiene quattro smalti. Filo conduttore sono le perle: i quattro colori, infatti, si chiamano Inky Pearl, Perfect Pearl, Granny’s Pink Pearls e Pearly Tops. Si tratta di tonalità assolutamente genderless, portabili da tutti: un rosa delicato, un bianco perlescente, un nero con riflessi blu e un colore trasparente e iridescente, ottimo come top coat.

Ma non è finita qui. Le perle tornano anche negli altri due prodotti che compongono la linea, dedicati questa volta alla skincare. Si chiamano The Pearlescent Illuminating Serum e The Pleasing Pen e sono un siero per il viso e una penna con doppia punta, una per il contorno occhi e una per le labbra. Il primo è arricchito da vitamina B5, antiossidanti e amminoacidi, per un booster di idratazione e per preparare al meglio la pelle prima del make up. Ma la vera particolarità sta nella formula: non un siero liquido, ma una texture racchiusa in piccole perle. Anche il secondo prodotto è idratante e levigante: grazie alla punta dall’azione rinfrescante, il siero contenuto nella penna contribuisce a perfezionare il contorno occhi, a levigarlo e a idratare le labbra. La formula contiene mirtillo rosso, acido ialuronico e okra.

Pleasing è fin da subito disponibile in preorder sul suo sito web ufficiale, mentre per la data di uscita dobbiamo aspettare una conferma da parte di Styles. Stando a quanto riportato da Elle, la linea dovrebbe essere lanciata ufficialmente il 29 novembre.