La skincare routine di Jennifer Lopez: segreti e prodotti

A 51 anni compiuti la sua pelle è luminosa, liscia e tonica, per questo non stupisce il fatto che una delle domande ricorrenti nelle sue interviste sia: “quale è la skincare routine di Jennifer Lopez”? Per nostra fortuna, JLo non solo non è gelosa dei suoi segreti di bellezza e racconta spesso della sua beauty routine, ma ha anche creato una linea di prodotti che ne fa tesoro, JLo Beauty.

La star, cantante, attrice, ballerina, showgirl, imprenditrice, insomma chi più ne ha più ne metta, da 30 anni è sinonimo di glamour, tra make-up d’effetto e abiti sinuosi e sfavillanti. Ma non mancano, grazie ai suoi profili social, le prove che la sua è una bellezza autentica, che si rivela in tutta la sua semplicità negli scatti acqua e sapone.

I segreti della skincare routine di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha affermato di sentirsi ancora come se avesse vent’anni. “È tutta una questione di cura di sé, mi prendo cura della mia mente e del mio spirito con le meditazioni e del mio corpo allenandomi regolarmente”, ha detto a InStyle. “Cambio la mia routine di fitness ogni qualche anno, per scoprire cosa funziona per il mio corpo mentre cambia. A volte corro, vado in bicicletta, sull’ellittica o sollevo pesi. Altre volte ballo in studio per otto ore al giorno. Continuo a muovermi”.

Insomma, il segreto numero uno del suo aspetto meraviglioso è scoperto: è necessario prendersi cura di sé, con uno stile di vita attivo e consapevole. È una delle 5 “S” che JLo individua alla base della sua pelle perfetta:

sleep, sonno; sunscreen, protezione solare; serums, sieri; supplements, integratori; sana, in spagnolo una vita sana.

Quando ha iniziato ad approfondire la cura della pelle, la star ha imparato che è l’infiammazione a causare l’invecchiamento. Per questo è necessario contrastarla con una routine topica e idratante.

La linea JLo Beauty nasce da queste esigenze. E anche da segreti tramandati nella famiglia di origini portoricane: “Mia madre e le mie zie giurano che l’olio d’oliva garantisca luminosità. L’ingrediente principale di JLo Beauty è una versione modernizzata dell’olio d’oliva, chiamata Olive Complex. Una combinazione di ingredienti derivati ​​da olio extravergine di oliva, olio fermentato, estratto di foglie e squalano. Dona alla pelle leggerezza, idratazione per tutto il giorno, protezione antiossidante e una luminosità senza età. E non odora di condimento per insalata”, scherza la star.

JLo Beauty: i prodotti

Jennifer Lopez pensava da tempo a questa linea, skincare routine di Jennifer Lopez, joint venture tra Guthy-Renker e Brx gr llc: “Ci sono voluti 20 anni per realizzare questo sogno, perché sapevo che, quando avremmo fatto il lancio, avrebbe dovuto essere fantastico perché porta il mio nome sopra. Sono stata coinvolta in tutti gli aspetti dello sviluppo, perché JLo Beauty deve rispecchiare autenticamente i miei valori e riflettere chi sono, in cosa credo e come vivo la mia vita”, ha spiegato.

Ecco i prodotti, per ora da acquistare online, che regalano tono, tenuta, luminosità per ottenere una pelle abbagliante e perfetta come quella di Jenny from the Block.