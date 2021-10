Ci sono delle celebrities in grado di creare delle vere e proprie tendenze che vanno ben oltre il loro raggio di azione: è il caso di Adele che, a poche ore dall’uscita del suo nuovo singolo (che ha peraltro sancito il suo attesissimo ritorno sulla scena musicale), si è resa protagonista del beauty trend che ci accompagnerà per tutto l’inverno, ovvero lo smalto nero e le dark nails, con cui appare nel videoclip della canzone “Easy on me”.

La manicure con lo smalto nero è una delle più amate in inverno insieme ai colori di smalto, come il rosso e il rouge noir, che sono diventati dei grandi classici

Adele, dal nuovo singolo arriva l’ispirazione per le dark nails

Il riferimento ad Adele non è affatto casuale, perché la cantante è nota ai suoi fan oltre che per la splendida voce anche per il movimento delle mani molto caratteristico delle sue performance: Adele non poteva che essere quindi la testimonial perfetta per le dark nails, che promettono di farci compagnia nella stagione più fredda. A realizzare la manicure della cantante è stata l’estetista Kimmie Kyees, che ha mostrato fiera su Instagram il suo operato.

Le dark nails amate anche da Kourtney Kardashian

Sulla stessa onda beauty è apparsa di recente anche Kourtney Kardashian, il cui cognome la precede in quanto a popolarità: è la sorella maggiore di Kim e Khloe, nonché sorellastra di Kendall e Kylie Jenner. Kourtney è riuscita ad attirare l’attenzione sulle sue mani e sulle sue dark nails grazie alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, in cui appare con manicure come sempre perfetta e dai toni scuri e decisamente dark, su cui far brillare l’anello di fidanzamento regalato alla Kardashian dal fidanzato Travis Barker (storico batterista dei Blink 182). A realizzare la manicure per l’occasione più che speciale è stata Kim Truong.

Perché lo smalto nero è così amato soprattutto in inverno?

Che il nero faccia parte degli smalti evergreen è ormai assodato, ma il non colore per eccellenza sembra attirare maggiori consensi proprio nella stagione invernale: complice l’arrivo di Halloween e dei torni dark che ci accompagnano nel passaggio dall’autunno all’inverno, lo smalto nero diventa il migliore alleato per la manicure in questo periodo dell’anno, persino per le celebrità.

La forma delle unghie riesce a determinare l’effetto finale: si va dalla forma a mandorla, lunga ed elegante, a quelle corte e squadrate, più dark e decisamente rock.

Dark nails, i 3 migliori smalti neri

Vediamo insieme 3 smalti neri ideali per realizzare le dark nails, lucide e perfette come quelle di Adele e Kourtney.

OPI – Lady in Black

Nella lista dei migliori smalti neri non può di certo mancare quello targato OPI, con la sua formula professionale ad elevata pigmentazione. Gli smalti di questa linea contengono aminoacidi e un pigmento che dona estrema brillantezza.

Disponibile su Douglas a 15,95 euro

Acquista ora

Essie – Expressie, Now or Never

Gli smalti della linea Expressie sono una novità del brand e hanno una formula 3-in-1 (composta da base, colore e top-coat in un unico prodotto). Sono inoltre ad asciugatura rapida. Tutte caratteristiche che lo rendono uno smalto da provare assolutamente, magari proprio per replicare le dark nails.

Disponibile su Douglas a 9,99 euro

Acquista ora

Mavala – MiniColor Black

Per chi fosse indeciso, Mavala ha preparato una mini taglia di smalto nero. Gli smalti del brand sono famosi per la loro qualità e per essere formulati senza ftalati, toluene, formaldeide, canfora, xilene e colofonia aggiunta. Piccole boccette per un grande prodotto.

Disponibile su Douglas a 6,50 euro

Acquista ora