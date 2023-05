I migliori 5 tipi di shampoo del 2023 per 5 tipi di capelli

La scelta dello shampoo giusto per i propri capelli è fondamentale per mantenere una chioma sana e luminosa. Con il vasto assortimento di prodotti in commercio, però, può risultare difficile trovare quello più adatto alle proprie esigenze. Proviamo quindi a semplificare le cose e ad andare alla scoperta dei migliori tipi di shampoo del 2023 per ogni tipo di capelli.

Shampoo, come sceglierlo in base al tipo di capelli

Iniziamo dai capelli normali: se il cuoio capelluto non presenta particolari problemi, si può optare per uno shampoo delicato, che deterge senza aggredire i capelli.

Per chi invece ha i capelli secchi, la scelta dello shampoo diventa cruciale per evitare la disidratazione. In questo caso, è consigliabile optare per uno shampoo idratante, che apporti alla chioma l’umidità necessaria per mantenersi morbida e luminosa.

Per chi invece ha i capelli grassi, la scelta dello shampoo giusto diventa ancora più importante, per evitare che i capelli appaiano unti e appesantiti. In questo caso, è consigliabile optare per uno shampoo purificante, che elimini l’eccesso di sebo dal cuoio capelluto senza seccare i capelli.

Passiamo ora ai capelli colorati: per preservare il colore ed evitarne la sbiaditura, è importante scegliere uno shampoo specifico per capelli tinti, che protegga la chioma dall’azione dei raggi solari e degli agenti esterni.

Infine, per chi ha i capelli ricci o mossi, la scelta dello shampoo giusto diventa fondamentale per mantenere la forma naturale dei capelli e definire le onde. In questo caso, è consigliabile optare per uno shampoo nutriente, che idrata e nutre i capelli, senza appesantirli.

La lista dei migliori tipi di shampoo del 2023 per ogni tipo di capelli

È chiaro quindi che la scelta dello shampoo giusto per i propri capelli dipende dalle esigenze e dalle caratteristiche della chioma. Tra i prodotti in commercio, ci sono molte opzioni tra cui scegliere, ma è importante fare attenzione alla composizione del prodotto e alle specifiche esigenze dei propri capelli.

Garnier Fructis Delicato e Fresco – per capelli normali

È ideale per chi ha capelli normali che hanno bisogno di una pulizia delicata. La sua formula arricchita con estratti di frutta e vitamine aiuta a mantenere i capelli morbidi e lucenti, senza appesantirli.

Pantene Pro-V Miracle Rescue- per capelli secchi

Si tratta di una soluzione pensata per i capelli secchi e disidratati. La sua formula idratante penetra in profondità nella fibra capillare, ripristinando l’idratazione naturale e riducendo la fragilità dei capelli. Va aggiunto al balsamo per ricostruire e ripristinare visibilmente i capelli secchi e danneggiati.

Kérastase Specifique Bain Divalent – per capelli grassi

È uno shampoo specifico per capelli grassi e con cute grassa. La sua formula purificante aiuta a ridurre la produzione di sebo, regolando il livello di oleosità dei capelli. I capelli appaiono più leggeri, puliti e voluminosi.

L’Oreal Elvive Color-Vive – per capelli colorati

È uno shampoo per capelli colorati che aiuta a preservare il colore intenso e brillante. La sua formula, arricchita con filtro UV protegge i capelli dai raggi solari, mentre i suoi ingredienti nutritivi riparano la fibra capillare, rendendoli più morbidi e lucenti.

Pantene Pro-V Gold Seires Moisture Boost – per capelli ricci o mossi

È uno shampoo specifico per capelli ricci o mossi. La sua schiuma ricca e cremosa riesce a idratare le cuticole ruvide e ammorbidisce i capelli, detergendo allo stesso tempo in modo delicato.