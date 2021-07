Shampoo secco, capelli sempre puliti senza lavaggio

Il dry shampoo o shampoo a secco è l’alleato migliore in caso di capelli appesantiti che non si ha tempo di lavare. In pochissimi secondi la chioma torna voluminosa e pulita grazie a una formulazione specifica che permette un refresh immediato della chioma.

È molto pratico da usare anche quando si è fuori casa o in vacanza, si applica in pochissimi secondi e occorre un semplice tocco di spazzola per tornare ad avere una chioma pulita.

Lo shampoo secco è disponibile in due tipologie: spray o in polvere. Il cosmetico è ideale da utilizzare soprattutto sui tagli di capelli con frangia che, solitamente, tende a sporcarsi prima del resto della chioma soprattutto con le alte temperature estive.

In questo articolo scopriamo come usare lo shampoo secco e quali sono i migliori prodotti da acquistare online.

Shampoo secco: come si usa?

Si tratta di un prodotto facilissimo da usare e che consente di ottenere risultati immediati: scopriamo alcuni consigli e gli step di utilizzo dello shampoo secco:

usate la giusta quantità di prodotto : l’applicazione del prodotto in eccesso potrebbe avere l’effetto contrario e rendere i capelli opachi e scoloriti;

: l’applicazione del prodotto in eccesso potrebbe avere l’effetto contrario e rendere i capelli opachi e scoloriti; spruzzate il prodotto solo sulla radice , evitando le punte, a una distanza di circa 30 cm. Se il prodotto presenta una formulazione in polvere, cospargetelo sul cuoio capelluto e massaggiate delicatamente con i polpastrelli;

, evitando le punte, a una distanza di circa 30 cm. Se il prodotto presenta una formulazione in polvere, cospargetelo sul cuoio capelluto e massaggiate delicatamente con i polpastrelli; dopo la vaporizzazione, lasciate agire lo shampoo per alcuni minuti in modo che l’olio contenuto nel prodotto si posi sulla radice e, successivamente, scuotete i capelli usando le mani o spazzolate con un pettine o una spazzola;

in modo che l’olio contenuto nel prodotto si posi sulla radice e, successivamente, scuotete i capelli usando le mani o spazzolate con un pettine o una spazzola; non usate lo shampoo secco troppo spesso, il consiglio è quello di applicarlo una sola volta tra un lavaggio e l’altro, in modo che il cuoio capelluto abbia la possibilità di respirare.

Lo shampoo secco può essere applicato anche di notte, prima di andare a letto. In tal modo, i capelli assorbiranno tutti gli ingredienti contenuti al suo interno e, al mattino, appariranno più lucenti.

I benefici e i vantaggi dello shampoo secco

Lo shampoo secco è un prodotto per l’igiene del capello che permette di eliminare grasso, impurità e cattivo odore che a volte si accumulano nel cuoio capelluto. Ma ci sono anche altri vantaggi, vediamo quali:

permette di pulire i capelli in pochi istanti senza ricorrere allo shampoo da supermercato o ai prodotti professionali per capelli che prevedono l’uso dell’acqua;

senza ricorrere allo shampoo da supermercato o ai prodotti professionali per capelli che prevedono l’uso dell’acqua; capelli più voluminosi : lo shampoo secco tende a donare alla chioma un aspetto più vigoroso senza schiacciare i capelli alla radice. Inoltre, se usato con moderazione non danneggia né deteriora i follicoli;

: lo shampoo secco tende a donare alla chioma un aspetto più vigoroso senza schiacciare i capelli alla radice. Inoltre, se usato con moderazione non danneggia né deteriora i follicoli; grazie agli ingredienti di origine vegetale e che rispettano l’ambiente, assorbe gli accessi di grasso dalla cute e può ridurre l’uso della una maschera per capelli grassi;

ravviva il colore grazie alla formulazione specifica per capelli tinti.

Shampoo secco fai da te

Lo shampoo secco è disponibile in commercio ma qualora voleste cimentarvi nella creazione di un prodotto prodotto naturale da fare a casa con pochi passaggi ecco la ricetta fai da te.

Gli ingredienti sono di facile reperibilità, basterà procurarsi:

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio ;

; 1 cucchiaino di amido di mais;

1 cucchiaino di cacao amaro.

Per un tocco di profumo in più, si possono aggiungere alcune gocce di olio essenziale della profumazione che si desidera.

In una ciotola capiente mescolate insieme tutti gli ingredienti amalgamandoli per bene con un pennello. Successivamente, applicate con il pennello per tinta o, in alternativa, con un pennello per fard il cosmetico sulla radice. Lasciate agire per 10-15 minuti e, infine, spazzolate o massaggiate la cute con le mani.

Shampoo secco: i migliori prodotti

I prodotti di ultima generazione hanno formulazioni in grado di soddisfare le più svariate esigenze e sono realizzati su misura per diverse tipologie di capello. Quindi, quando non si ha tempo per lavare i capelli, usare un prodotto dry come lo shampoo secco è la scelta vincente.

Abbiamo selezionato i 5 migliori prodotti disponibili online da poter acquistare subito.

1. Fresh Affair – Kérastase – Shampoo Secco Rinfrescante

Adatto ad ogni tipo di capigliatura, lo shampoo Fresh Affair firmato Kérastase assorbe istantaneamente sebo e impurità grazie alla presenza dell’amido di mais e della Vitamina E. Una formula leggera che non lascia residui, per una fresca sensazione di pulito e profumo. Prezzo consigliato 30,00 euro Acquista ora

2. Virtue Refresh – Shampoo Secco Formato Viaggio

Un cosmetico spray dalla formula ultraleggera e invisibile sui capelli, Virtue è disponibile in formato viaggio per essere sempre in ordine ovunque. Grazie alla presenza della proteina Alpha Keratin 60ku, i capelli e il cuoio capelluto vengono riavviati a ogni utilizzo. Prezzo consigliato 18,00 euro – Acquista ora

3. Super Dry Shampoo – OUAI HAIRCARE

Uno shampoo secco super assorbente realizzato con minerali vulcanici e amido di riso che assorbono il sebo in eccesso. Privo di talco o polvere, Super Dry Shampoo è perfetto su tutti i tipi di capelli. L’innovativa punta smussata dell’applicatore rende facile raggiungere ogni punto del cuoio capelluto. Prezzo consigliato 28,00 euro Acquista ora

4. Bumble and bumble Pret a Powder Tres Invisible

A base di argilla rosa francese, lo shampoo secco Bumble and Bumble presenta una formula che deterge le ciocche dalle radici alle punte, assorbendo l’olio in eccesso e il sudore per lasciare i capelli come nuovi. I filtri UV integrati aiutano a proteggere la chioma dai danni e dalla secchezza causati dal sole. Prezzo consigliato 23,95 euro Acquista ora

5. KLORANE – Gentle Dry Shampoo

Rinfresca i capelli tra un lavaggio e l’altro con Daily Dry Shampoo di Klorane con latte d’avena, ideale per tutti i tipi di capelli. Questa delicata formulazione è arricchita con latte d’avena, rinomato per le sue proprietà idratanti, emollienti e protettive. Ricco di polveri altamente assorbenti, minimizza istantaneamente la comparsa di untuosità, favorendo un aspetto fresco e volumizzato. Prezzo consigliato 4,95 euro Acquista ora