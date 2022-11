I migliori prodotti per l'haircare routine dell'autunno 2022

L’autunno è una stagione molto particolare per i capelli: questo che sta iniziando è etichettato da sempre come un periodo “di transizione”, e non a caso anche la nostra chioma subisce una specie di evoluzione. La percezione che molti hanno è che in questo periodo si perdono più capelli del solito e non solo: appaiono anche più fragili.

Se dunque ogni giorno solitamente perdiamo circa 100 capelli, questa cifra può aumentare sensibilmente in autunno, per via di un fenomeno fisiologico e del tutto naturale, che dipende dalla variazione climatica e dalla riduzione delle ore di luce a cui siamo esposti. I mesi più critici in questo senso sono quelli che vanno da ottobre a dicembre, momento in cui potremmo dover fare i conti con una perdita di capelli più elevata del solito.

Vi raccomandiamo... I rasoi per doppie punte per tagliare le split ends senza accorciare i capelli

Haircare routine autunno 2022: i prodotti da provare

Come adattare dunque l’haircare routine a questo periodo temporaneo e così “strano” per i nostri capelli? Modificando alcune abitudini e, perché no, provando nuovi prodotti da inserire nella nostra beauty routine durante il tempo quotidiano che dedichiamo alla cura della capigliatura, lunga o corta che sia.

Autunno e Integratori: Swisse Beauty Capelli Forti Donna

Swisse Capelli Forti Donna 30 Compresse Integratore per rafforzare i capelli soprattuto durante l'autunno. Contiene le vitamine de complesso B 28 € su Amazon Pro integratore a base di vitamine del complesso B Contro Nessuno

In questa stagione, gli integratori per i capelli dovranno comprendere il complesso di vitamine B, che sono: biotina, niacina e acido pantotenico. Tutti ingredienti preziosi per prevenire e contenere la perdita di capelli. Uno degli integratori da provare nell’autunno 2022 è quello preparato da Swisse Beauty, che contiene anche cheratina, la proteina principale che costituisce la struttura dei capelli. Inoltre è ricco di Biotina, Zinco e Selenio che contribuiscono al mantenimento. Aiuta anche l’organismo in caso di stress e a mantenere una chioma forte e sana. Il brand consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno.

Lozioni anti caduta per superare l’autunno 2022: Equilibra Fiale Anti-Caduta Fortificanti

Equilibra Capelli, Fiale Anti-Caduta Fortificanti Fiale per aiutare a prevenire e rallentare la caduta dei capelli e per fortificare la capigliatura. Formula a base di Aloe Vera e Olio di Argan 9 € su Amazon Pro rallentano la caduta Contro Nessuno

Queste fiale sono state studiate per prevenire e rallentare la caduta dei capelli e fortificare l’intera capigliatura. Contiene un complesso vegetale rinforzante a base di Aloe vera, Olio di Argan e Cheratina (estratta dalla canapa e dal riso), ed estratto di Crescione per nutrire il bulbo pilifero. Il contenuto di ogni fiala va distribuito in maniera uniforme sul cuoio capelluto, massaggiando delicatamente con la punta delle dita. Il brand consiglia l’applicazione da un minimo di una fiale fino a tre fiale a settimana, in base all’intensità dell’azione desiderata.

Autunno 2022 e haircare di stagione: OGX Shampoo con biotina e collagene

OGX Shampoo con biotina e collagene Shampo con biotina e collagene, senza solfati e parabeni per la crescita dei capelli 7 € su Amazon Pro con biotina e collagene Contro Nessuno

Tra gli ingredienti più indicati per trattare i capelli in questo particolare momento dell’anno c’è senza dubbio la biotina (vitamina b7). Questo shampoo ha un potere nutriente e densificante grazie al collagene e alla biotina. Lo shampoo si prefigge lo scopo di donare ai capelli spessore, corpo e un aspetto più sano e forte. Promette di volumizzare anche le ciocche più sottili. Contiene inoltre proteine del grano idrolizzate, per aumentare la capacità dei capelli di trattenere i principi idratanti e volumizzanti.

Haircare routine d’autunno, il potere della caffeina: Eclat Siero per la crescita

Eclat- Siero per la Crescita dei Capelli Siero capelli alla Biotina, senza Solfati, 100% Vegano e adatto a tutti i tipi di capelli 50 € su Amazon Pro con biotina Contro Nessuno

Tra gli ingredienti più efficaci c’è anche la caffeina, che unita alla biotina rappresenta il giusto mix per prendersi cura dei capelli in autunno. Questo siero brevettato contiene 8 ingredienti per prendersi cura della chioma. Contiene anche il complesso Pro-Biotin con una dose di caffeina grezza per aprire i pori e dilatare le cellule, contribuendo all’assunzione in profondità dei principi attivi. Si tratta di un siero stimolante che promuove la ricrescita del capello.