I prodotti per contrastare l'invecchiamento digitale da luce blu

Lo chiamano “digital aging” ed è una definizione piuttosto recente che indica l’invecchiamento della pelle dovuto alla continua esposizione alla luce blu emessa dai dispositivi elettronici. Si tratta di quella che passa dagli schermi di smartphone, computer, tablet, e luci LED davanti ai quali ci troviamo continuamente per diverse ore al giorno. Chi più, chi meno, siamo tutti vittime dell’invecchiamento digitale e per questo alcuni esperti hanno portato avanti studi contro i raggi HEV (High Energy Visible), per dimostrare quali sono i danni effettivi della luce blu.

Si è così scoperto che a fare invecchiare la nostra pelle non è solamente la luce del sole, ma anche quella artificiale che penetra ugualmente nell’epidermide, compromettendo lo stato di elastina e collagene. Tra le cause più evidenti ci sono rughe e iper pigmentazione e per combattere contro la luce blu occorre armarsi di creme protettive a “banda larga” e che proteggono quindi non solo dai raggi UVB e UVA ma anche dagli HEV.

È fondamentale, quindi, proteggersi con creme adeguate non solo in estate e non solo contro la luce sempre più aggressiva del sole. Vediamo insieme i prodotti più efficaci per contrastare l’invecchiamento digitale e combattere i danni causati dalla luce blu.

Hevoluta – Crema viso giorno anti luce blu

HEVOLUTA Crema Viso Giorno Anti Luce Blu Crema che protegge dai raggi UV A/B, ricca di principi attivi, adatta a uomo e donna. Formato pratico da 50 ml e 100% Made in Italy 46 € su Amazon Pro made in Italy Contro Nessuno

Questa crema protettiva contiene un sistema complesso pensato dal brand, fatto di filtri e sostanze che combattono i radicali liberi. Fuori di casa protegge la nostra pelle dalle radiazioni ultraviolette A, B e da quella violetto-blu della luce visibile del sole. Al chiuso riesce a proteggere anche dalla maggior parte delle luci blu artificiali, emesse da computer, tablet, tv, smartphone e luci LED. Contiene vitamina C, E, pantenolo, niacinamide e riboflavina. È formulata con olio di moringa ed estratto del fiore di Verbascum Thapsus, e contiene anche acido ialuronico a basso peso molecolare, per far penetrare la crema in profondità.

Vovees – Crema Antirughe Viso e Mani Anti Luce Blu ai 9 Principi Attivi

VOVEES - BLD9 Crema Antirughe Donna Crema adatta sia per il viso che per le mani che protegge dalla luce Blu: contiene 9 principi attivi. 29 € su Amazon Pro 9 principi attivi Contro Nessuno

Questa crema viso contiene ben 9 principi attivi per proteggere, idratare ed equilibrare la pelle. È prodotta in Italia e contiene burro di karité, olio di mandorla, pantenolo, vitamina E, B3 e B5, olio di vinaccioli, glicogeno e cellule staminali di argan. Crea una barriera contro la luce blu degli schermi elettronici e combatte il foto invecchiamento.

Isdin – Protezione solare 50+ molto alta

ISDIN - Protezione Solare Viso Questa crema fornise una protezione molto alta dai raggi UVA / UVB, HE-VL IR-A 22 € su Amazon Pro fotoprotettore completo Contro Nessuno

Bastano poche gocce di questa crema per proteggere il viso dai raggi UVA, UVb, HE-VL e IR-A. È un vero e proprio foto protettore contro i raggi dannosi che causano l’invecchiamento precoce della nostra pelle. La texture è fluida ma non contiene oli ed è non comedogenica. Dona un effetto mat dopo l’applicazione. Contiene anche acido ialuronico ed è indicata per qualsiasi tipo di pelle.

Simple – Crema protettiva contro raggi UVA, UVB e Luce Blu

Simple - Protect 'N' Glow 3x Crema per la protezione della pelle contro i raggi UVA e UVB, luce blu e inquinamento. Contiene il Triple Protect e SPF 30 5 € su Amazon 9 € risparmi 4 € Pro leggera e idratante Contro Nessuno

Questa crema contiene SPF 30 ed è priva di colori artificiali, profumi e oli minerali. È arricchita con vitamina C ed E. È consigliata per tutti i tipi di pelle, per proteggerla fin dal mattino dai raggi dannosi della luce del sole e da quella artificiale che causa l’invecchiamento digitale. Contiene anche antiossidanti schiarenti per combattere l’iper pigmentazione, estratto di radice di zenzero organico e prebiotici. La texture è leggera, confortevole e non lascia sgradevoli residui sulla pelle.