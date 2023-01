Il calendario lunare 2023 della bellezza: per depilarsi e tagliare i capelli

Il calendario lunare della bellezza è una pratica antica che si basa sull’idea che la luna abbia un’influenza sui cicli naturali del corpo umano, tra cui quelli della pelle e dei capelli. La luna ha sempre avuto un ruolo importante nella cultura popolare e nella mitologia, ed è stata associata a diversi eventi naturali, tra cui le maree e i cambiamenti delle stagioni. Il calendario lunare della bellezza, anche per il 2023, sfrutta questa idea per consigliare i trattamenti di bellezza più adatti in base alle fasi lunari. Può essere utilizzato come una guida supplementare per ottenere il massimo dai nostri trattamenti di bellezza.

Le fasi lunari e le loro caratteristiche, come sfruttarle per la bellezza di pelle e capelli

La luna attraversa diverse fasi durante il suo ciclo mensile, ognuna delle quali ha una propria energia, unica e distinguibile, e un’influenza specifica sui trattamenti di bellezza.

Luna Nuova, focus sui capelli

La fase di Luna Nuova è quel momento in cui il nostro satellite si trova in congiunzione col Sole e rivolge quindi verso di noi la sua faccia buia. È un momento ideale per fare trattamenti di pulizia profonda della pelle e per rimuovere le cellule morte. In questa fase, la pelle è più sensibile e permeabile, quindi è il momento ideale per fare trattamenti esfolianti e per rimuovere le impurità. Quanto ai capelli, questa è forse la fase migliore per concentrarsi su di essi. È il momento ideale per tagliarli e per favorire così la ricrescita.

Luna Crescente, sì all’idratazione

La fase di Luna Crescente è il momento in cui comincia a spuntare uno spicchio illuminato ed è ideale per concentrarsi sui trattamenti di idratazione e nutrimento della pelle. In questa fase, la pelle è pronta ad assorbire i nutrienti, quindi è il momento ideale per fare maschere e trattamenti di bellezza che aiutano a trattenere l’acqua. Inoltre, è un momento ideale per fare trattamenti per la crescita dei capelli.

Luna Piena, energia e depurazione

Si definisce tale il momento del mese in cui l’emisfero lunare illuminato dal Sole è totalmente visibile. La fase di Luna Piena porta con sé un’energia potente e travolgente. In questo ciclo, i capelli sono più forti e resistenti, quindi è il momento ideale per fare tagli e trattamenti che migliorano la struttura dei capelli. Inoltre, è un momento ideale per fare i trattamenti di depilazione definitiva. La luna piena rappresenta il momento ideale anche per la depurazione e per il cosiddetto dry brushing, la spazzolatura “a secco” della pelle del corpo, utile per riattivare la circolazione. Da segnare sul calendario il mese di agosto 2023 in cui, eccezionalmente, ci saranno due pleniluni: il 1° agosto ed il 31 agosto.

La Luna Calante è ideale per l’epilazione

La fase di Luna Calante si riconosce dalla “gobba” esposta verso Est, ed è il momento ideale per concentrarsi sui trattamenti per migliorare la struttura e la forza dei capelli. In questa fase, molti riscontrano come effettivamente i capelli risultano più deboli e vulnerabili, quindi è utile fare trattamenti che li rinforzano e li proteggono dai danni. Per quanto riguarda l’epilazione, in questa fase i peli risultano più deboli e fini, quindi meglio approfittarnee.

In generale, è importante tenere conto delle proprie esigenze personali e dei propri obiettivi di bellezza. Chiaramente, il calendario lunare deve essere utilizzato come una guida e non come una regola rigida. Infine, è sempre importante seguire una routine di cura adeguata e abbinare alle fasi della luna una dieta equilibrata, ricca di acqua.