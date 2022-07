Il nuovo beauty trend? Disegnare le occhiaie!

Si chiama Sara Marie Carstens (@sarathefreeelf) ed è una creator che vanta ben tre milioni e mezzo di followers su TikTok. Tra i numerosi video pubblicati in materia di skincare, make-up e divertenti scene di vita quotidiana, uno in particolare ha registrato più di sette milioni di visualizzazioni. Il tema? Le odiate occhiaie, combattute da sempre a suon di correttori e fondotinta. Sara Marie Carstens ha invertito questa tendenza trasformandole, armata di un semplice rossetto rosso, in un formidabile punto di forza.

Come disegnare le occhiaie

Uno degli aspetti più interessanti di questo trend è il fatto di essere nato per puro caso. La nota influencer infatti stava per registrare un video di lyp sinc quando lo sguardo le è caduto sul suo viso. Perché non provare a disegnare le occhiaie appena nascoste con un trucco sapiente e accurato? Detto fatto: due rapide passate di rossetto, una sfumatura con le dita e voilà, lo sguardo stanco e segnato diventa il punto focale del viso.

Body positivity e nuovi trend

“Non ho bisogno di un correttore per sentirmi bella”, questa è la filosofia di Sara Marie e di tutte quelle influencer come Danielle Marcan che hanno fatto della body positivity il segno distintivo della loro attività social. Le occhiaie sono normali e interessano la maggior parte delle donne, non ha senso quindi coprirle e sentirsi insicure per uno sguardo stanco e segnato. Le imperfezioni esistono perché negarlo? Tanto vale accettarle e mostrarle con fierezza perché regalano unicità al viso!