Il taglio Wispy Bangs di KP fa impazzire i fan

Katy Perry ha fatto impazzire i suoi fan con un nuovo taglio di capelli che ha mostrato in un brevissimo video su Instagram. La cantante, famosa anche per le sue audaci trasformazioni, ha optato per un look più fresco, mostrando per pochissimi secondi di aver optato per la frangia!

Il video è stato pubblicato il 5 giugno attraverso il suo marchio di bevande, De Soi, durante la promozione di una nuova collaborazione. Ma è stata la frangia sulla fronte di Katy Perry a catturare l’attenzione di molti spettatori, che non hanno potuto fare a meno di cogliere il cambio di look di Katy.

Katy Perry oggi

La famosa cantante statunitense, apprezzata per il suo stile e la sua voce potente, ha dominato la scena musicale per oltre un decennio. Negli ultimi anni, ha continuato a stupire il pubblico con la sua musica e le trasformazioni sorprendenti. Dalle hit pop come “Teenage Dream” e “Roar” ai brani più recenti come “Never Really Over” e “Daisies”, ha dimostrato di essere una forza creativa che sa come catturare l’attenzione del pubblico.

Oltre alla sua carriera musicale, Katy Perry ha anche esplorato nuovi orizzonti come giudice nel popolare show televisivo American Idol e ha lanciato il suo marchio di bevande analcoliche, De Soi. Con il suo carisma e la sua straordinaria presenza sul palco, Katy continua a essere una delle artiste più influenti e amate dell’industria musicale contemporanea.

La Wispy Bangs di Katy Perry

Con “Wispy Bangs” si indica un tipo di frangia leggera e sottile che si caratterizza per la sua naturale morbidezza: consiste in ciocche di capelli disposte in modo irregolare e “sfumato” lungo la linea delle sopracciglia. L’effetto è quello di una frangia leggermente spettinata, che dona un aspetto sbarazzino. La Wispy Bangs è particolarmente amata per la sua capacità di incorniciare il viso in modo delicato e di aggiungere un tocco di fascino a qualsiasi taglio di capelli.

Il nuovo taglio e il make up di Katy Perry

Oltre alla nuova frangia, il suo make up era caratterizzato da un ombretto smokey, una linea di eyeliner nero, ciglia lunghe e folte, e un leggero blush rosa. I fan sono rimasti entusiasti del nuovo taglio di capelli della cantante. Molti l’hanno paragonata all’attrice Zooey Deschanel, trovandola “irriconoscibile” dopo la trasformazione. In molti hanno espresso il proprio apprezzamento per il nuovo taglio di capelli, affermando che rende Katy Perry ancora più giovane e affascinante.

Katy Perry e il legame con Orlando Bloom

Oltre al suo nuovo look, che avremo sicuramente modo di apprezzare prossimamente, Katy Perry ha anche parlato della sua sobrietà e del patto che ha fatto con il suo compagno, Orlando Bloom. La cantante ha fondato il marchio di bevande De Soi l’anno scorso e ha recentemente condiviso con il magazine People che ha deciso di smettere di bere alcolici. Katy ha dichiarato di essere sobria da diverse settimane e di aver preso questa decisione insieme a Bloom. Entrambi hanno deciso di adottare uno stile di vita più sano e privo di alcol.