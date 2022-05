Diventare madre non era tra i sogni di bambina di Katy Perry, 37 anni, la cantante californiana in una relazione con Orlando Bloom dal 2016. Tuttavia, il legame dell’attore con suo figlio Flynn, avuto con l’ex Miranda Kerr, l’avrebbe influenzata a desiderare di avere dei bambini suoi. Lo ha dichiarato la popstar nell’episodio del 12 maggio 2022 di Dear Chelsea, il podcast della comica e autrice Chelsea Handler, disponibile sulle piattaforme di streaming musicale. In questa sede lei ha inoltre raccontato di come lui la renda felice ogni giorno di più, aiutandola a superare i suoi periodi più bui.

La cantante di Fireworks ha spiegato come inizialmente, probabilmente per qualcosa legato alla sua infanzia, non si considerasse propriamente una figura materna. Ma poi:

“Ho visto che bravo papà era con Flynn. Questo mi ha sicuramente influenzato. Qualcosa dentro di me mi ha detto che era arrivato il momento“.

Katy Perry ha inoltre affermato riguardo al compagno:

“Dico sempre che quando entra in una stanza porta la sua ‘joie de vivre’ e in molti si chiedono: ‘Che cos’ha questo ragazzo?’. È semplicemente felice, positivo mentre io sono più incline alla depressione, in un certo senso, quindi per me è molto bello averlo intorno, mi fa sempre andare un po’ fuori di testa“.

La cantautrice ha così anche smentito i rumor – secondo cui i due si sarebbero lasciati – nati dopo che sul red carpet del Met Gala 2022 la star si era presentata da sola e senza l’anello di fidanzamento al dito. Lei e la star del Signore degli Anelli si erano separati brevemente nel 2017, per poi riunirsi l’anno successivo. Tramite il videoclip di Never Worn White, nel 2020, Katy aveva annunciato la sua gravidanza e il 26 agosto dello stesso anno era nata la prima figlia della coppia, Daisy Dove Bloom.