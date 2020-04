Katy Perry e Orlando Bloom: come è cambiata la loro relazione durante la gravidanza

La relazione di Katy Perry e Orlando Bloom è cambiata durante la gravidanza. Secondo le indiscrezioni lo stato emozionale della coppia sarebbe paragonabile al singolo della cantante Hot ‘n Cold. Una relazione fatta di alti e bassi, complice anche la gravidanza della Perry. Già in passato Orlando e Katy avevano dichiarato che durante la loro relazione sono soliti prendersi dei momenti di pausa l’uno dall’altro rispettando i propri spazi.

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato che il rapporto tra la cantante e l’attore è cambiato da quando Katy è rimasta incinta. “Katy è alle prese con il nervosismo per la prima gravidanza, mentre Orlando è molto stressato dall’idea di avere un bambino in questo momento” ha aggiunto la fonte. La cantante sembra essere comunque felice all’idea di diventare mamma. La coppia ha annunciato l’arrivo della loro prima figlia lo scorso febbraio attraverso il video Never Worn White. Qualche settimana dopo hanno confermato il sesso del nascituro attraverso un post su Instagram. Dopo l’annuncio della gravidanza Katy ha dichiarato: “Sono eccitata, siamo eccitati e siamo felici, ed è probabilmente il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere“.

La figlia nascerà questa estate. Secondo le indiscrezioni e una precedente dichiarazione della cantante la figlia avrà il nome sua nonna Ann Pearl Hudson. Katy Perry ritiene che la morte della nonna e la prima gravidanza, con l’arrivo di sua figlia siano un segno del destino. La cantante e Orlando Bloom hanno iniziato la loro relazione nel 2016. La coppia ha annunciato il fidanzamento a San Valentino dello scorso anno. I due si sarebbero dovuti sposare in Giappone questa estate, ma a causa dell’emergenza Coronavirus hanno rimandato il matrimonio.