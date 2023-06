Il tip virale di TikTok per mettere l'eyeliner alla perfezione

L’eyeliner è sempre stato uno dei prodotti di bellezza più “temuti”, soprattutto dalle mani meno esperte, poiché richiede una maggiore concentrazione e precisione, per evitare sbavature o imperfezioni. Ancora più difficile risulta poi ricreare lo stesso tratto per entrambi gli occhi. Tuttavia, grazie a un nuovo trucco diffuso su TikTok, l’applicazione di questo cosmetico evergreen è diventata molto più semplice.

Questo innovativo metodo di trucco è diventato virale sui social media, ed è stato ideato per semplificare l’applicazione dell’eyeliner e risolvere il problema della precisione. Tra le prime a lanciarlo sul web c’è stata sicuramente Bex Campbell. È una beauty creator il cui trucco è stato prontamente ripreso da altri colleghi e presto diventato popolare su TikTok.

Eyeliner e dita: tutto quello che serve per una riga perfetta

La dimostrazione pratica è disponibile sul profilo di Bex Campbell su TikTok e Instagram, e la beauty creator ha dimostrato che è possibile ravvivare lo sguardo con una coda utilizzando solo le dita. Tutto ciò che va fatto è:

inclinare le dita verso l’alto, con un angolo obliquo.

le dita verso l’alto, con un angolo obliquo. Prendere una matita per occhi (preferibilmente di un colore scuro che potete poi ripassare con l’eyeliner, come il marrone o il classico nero) e sfregate leggermente la punta sul vostro dito.

per occhi (preferibilmente di un colore scuro che potete poi ripassare con l’eyeliner, come il marrone o il classico nero) e sfregate leggermente la punta sul vostro dito. Quindi, posizionate la punta del dito sotto l’angolo esterno dell’occhio.

del dito sotto l’angolo esterno dell’occhio. Ora, è importante trascinare il dito sulla pelle, salendo verso l’alto, esattamente come fareste per disegnare una linea di eyeliner.

il dito sulla pelle, salendo verso l’alto, esattamente come fareste per disegnare una linea di eyeliner. Facendo una leggera pressione, la matita lascerà un segno sul viso, creando così una coda che potete allungare o accorciare a piacimento.

Una volta raggiunto l’effetto desiderato, e se quindi la coda vi piace, potete passare all’eyeliner. Potete scegliere il colore che preferite. Oppure se volete un effetto più delicato e naturale dato dalla matita per occhi, potete lasciare l’effetto eyeliner così com’è.

Un altro consiglio dato da Bex Campbell riguarda il cat eye, uno make up occhi molto amato da celebrities e popstar del calibro di Ariana Grande. La beauty creator ha realizzato un cat eye utilizzando la stessa tecnica, ma con una sola differenza. In questo caso, la matita viene applicata sull’angolo dell’occhio e poi si utilizzano le dita per disegnare la linea, tirando verso l’alto. Provate voi stessi per vedere le differenze.

Make up e social: i tips che diventano virali

Grazie a TikTok e ai suoi utenti così creativi, l’applicazione dell’eyeliner è diventata molto più accessibile per chiunque voglia sperimentare nuovi look. Non è più necessario essere esperti di trucco per ottenere uno sguardo perfetto con l’eyeliner. Questo trucco virale ha aperto nuove possibilità per esplorare forme e colori diversi, dando a tutti la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso il make-up.

Quindi, se avete sempre desiderato padroneggiare l’applicazione dell’eyeliner senza complicazioni e sentirvi un po’ più sicuri del risultato quando vi truccate, è forse il caso di provare provare questo trucco. Seguite i passaggi, esercitatevi un po’ e preparatevi a stupire (gli altir e voi stessi) con una riga di eyeliner perfetta, grazie al tip virale di TikTok!