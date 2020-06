Cat eye: come realizzarlo e 3 consigli 

Volete un make-up occhi da gatto? Il cat eye è il trucco occhi che fa per voi: amato dalle star, è un grande classico che sta bene a quasi tutte le forme di occhio. Molto in voga negli anni Cinquanta, è una tecnica non molto facile da realizzare ma di sicuro effetto perché fa risaltare lo sguardo, rendendolo magnetico come non mai.

Il trucco cat eye serve ad allungare lo sguardo e a renderlo più seducente che mai. Si può realizzare sia per completare un look da sera, sia per per il giorno ma, in questo caso, con un effetto finale più sobrio.

Per realizzare perfettamente il cat eye occorre creare una base trucco perfetta, che copra le imperfezioni e renda la pelle uniforme e radiosa. Trattandosi di un make up occhi di grande effetto ricordate di utilizzare un correttore illuminante.

Come realizzare il cat eye

Il cat eye si realizza con un eyeliner liquido , a penna o in crema. Si delinea la bordatura esterna della palpebra mobile superiore. La linea deve seguire l’attaccatura delle ciglia e deve essere sottile dall’interno dell’occhio fino all’esterno, allargandosi mano a mano;

Dopo aver disegnato con la matita un punto all'esterno della palpebra mobile, si unisce alla riga dell'occhio. Quindi si ripassa con un eyeliner nero per rendere il trucco occhi più marcato;

L’effetto può essere enfatizzato con l’aiuto di un piegaciglia e di un mascara volumizzante.

Gli eyeliner migliori per il cat eye

Diorshow Pro Liner Waterproof unisce la semplicità di applicazione di una matita alla fluidità e all’intensità di un eyeliner liquido. La mina retraibile si adatta perfettamente alla linea delle ciglia e con un solo gesto disegna un tratto modulabile, fine o spesso. La punta obliqua non necessita di essere temperata e conserva la sua forma ergonomica applicazione dopo applicazione. La formula waterproof garantisce una linea spettacolare a lunga durata. Prezzo consigliato: 28 euro Acquista ora

Le Liner de Chanel è un e yeliner liquido dotato di un applicatore a pennello morbido e preciso che permette un’ applicazione facile in un solo gesto. La sua formula a lunga tenuta crea una pellicola simile al lattice per prolungare la tenuta. Waterproof e no transfer , il risultato make up è estremamente intenso per tutto il giorno. Prezzo consigliato: 37 euro Acquista ora

KVD Vegan Beauty Tattoo Liner di KVD Vegan Beauty è un eyeliner liquido dalla punta flessibile e ultra sottile per un’applicazione precisa, facile e senza sforzo. Intensamente pigmentato e waterproof, dura a lungo senza sbiadire né sbavare. L’applicatore a pennello è composto da 325 setole per disegnare tratti sia sottili che spessi. È un prodotto 100% vegano. Prezzo consigliato: 22 euro Acquista ora

Cat eye: 3 consigli rubati dalle star

Trucco occhi come Angelina Jolie

Il cat eye può essere solo accennato, come quello di Angelina Jolie, sottolineando con una linea nera sottilissima il contorno degli occhi e allargando il tratto nel lato esterno, sfumando la parte inferiore. In questo caso, tutto da copiare l’ombretto nude e il rossetto rosso che mette in evidenza gli occhi verdi dell’attrice.

L’eyeliner come Bianca Balti

Allungato e arricciato verso le sopracciglia il tratto nero dell’eyeliner del trucco occhi di Bianca Balti. La modella ha scelto di evidenziare il suo sguardo blu ghiaccio con una linea regolare e un po’ spessa, passando una matita nera nella parte interna dell’occhio. Labbra rigorosamente nude.

Emilia Clarke: il trucco occhi

Emilia Clarke ha preferito invece allargare lo sguardo con un cat eye più largo sul lato esterno dell’occhio, non particolarmente grande. Anche l’ombretto chiaro sulla palpebra superiore svolge lo stesso ruolo d’ingrandimento. Per lei, un rossetto super glossy.