Il trucco perfetto per chi ha i capelli rossi o rame

I capelli rossi sono un tratto unico, con sfumature che possono variare dal rame al biondo al ramato al rosso acceso. Questi capelli dal colore così affascinante hanno una pigmentazione naturale chiamata “eumelanina”, che dà loro la tonalità distintiva. Anche se i capelli rossi sono relativamente rari, rappresentano circa il 2% della popolazione mondiale.

I capelli rossi possono essere divisi in due categorie principali, quelli color rame e quelli rossi veri e propri:

i capelli color rame hanno tonalità più calde e dorate

i capelli rossi hanno tonalità più fredde e accese

Sapevi che i capelli rossi tendono ad essere più fragili e secchi rispetto ad altri tipi di capelli? Ciò è dovuto alla mancanza di melanina, che li rende più suscettibili ai danni da calore e allo sbiadimento del colore.

Capelli rossi e make up

La carnagione di chi possiede naturalmente capelli rossi è spesso descritta come “calda” e “avorio”, con una sfumatura rosata o dorata. La pelle è solitamente chiara e delicata, con piccole venuzze rosse visibili sulle guance e sulla fronte.

Alcune persone con capelli rossi hanno anche una leggera abbronzatura, ma tendono ad arrossire facilmente a causa della sensibilità della pelle. I capelli rossi si abbinano perfettamente con tonalità calde e naturali come il beige, il marrone e il rosa.

Questo tipo carnagione può essere anche descritto come delicato e sottile, con una tendenza alle imperfezioni come piccole macchie rosse o deliziose lentiggini. La pelle può essere secca o mista e può essere sensibile ai prodotti per la cura della pelle.

Il sottotono della pelle di chi possiede capelli rossi può variare da caldo a freddo, a seconda della tonalità di rosso dei capelli.

I capelli rossi con una tonalità come quella del rame o del biondo ramato tendono ad avere un sottotono caldo della pelle

i capelli rossi con una tonalità come quella del rosso acceso tendono ad avere un sottotono freddo.

In generale, la carnagione di chi possiede naturalmente capelli rossi richiede una cura fatta di gesti delicati e attenti. Utilizzare prodotti per la cura della pelle adatti al proprio tipo di pelle, proteggere la pelle dai raggi solari e utilizzare make-up adatti sono alcuni dei modi per prendersi cura della carnagione di chi possiede capelli rossi. Con la giusta cura e il giusto make up, infatti, i capelli rossi possono essere una vera e propria dichiarazione di stile.

Make up occhi

Per quanto riguarda il trucco, i capelli rossi si abbinano perfettamente con tonalità calde e naturali come il marrone, il rosa e il beige. Per gli occhi, le tonalità di marrone e di verde sono perfette per mettere in risalto gli occhi verdi e azzurri, tipici di chi possiede naturalmente i capelli rossi.

Make up labbra

Per le labbra, le tonalità di rosso e di pesca sono perfette per creare un look naturale e fresco. Inoltre, è importante scegliere un fondotinta che si adatti perfettamente alla tonalità della pelle, per evitare un aspetto troppo artificiale.

In generale, i make up artist più esperti consigliano di evitare tonalità troppo fredde o troppo accese, perché possono creare un contrasto eccessivo con i capelli rossi. Inoltre, se si vogliono esaltare le lentiggini, che abbiamo visto essere spesso presenti sugli incarnati delle rosse naturali, è importante utilizzare prodotti per il trucco con una copertura leggera.