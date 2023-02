Karina Cascella, ex volto di Uomini e Donne, si è sottoposta a un intervento di blefaroplastica per eliminare la pelle in eccesso sulle palpebre. Dopo la chirurgia estetica ci vogliono alcuni giorni prima che il corpo ritorni alla normalità e si possa quindi osservare il risultato finale. Per questo, lei si è mostrata sui social con bende e ematomi tutt’attorno agli occhi, raccontando l’esito dell’operazione:

Il mio post operatorio è stato assolutamente indolore, privo di alcun fastidio e provoca solo dei lividi che non recano dolore. Spariranno in una decina di giorni. Il risultato non lo conosco perché devo togliere i cerotti…

Le immagini, tuttavia, hanno scatenato le critiche di alcuni follower, che hanno sollevato grosse polemiche nei suoi confronti.

Una domanda di un’utente, arrivata durante una sessione di Q&A sul suo profilo Instagram, ha particolarmente infastidito l’opinionista. Una persona le infatti chiesto: “Ma accettarsi per come si è no? E basta con le risposte ‘Ma se fa stare meglio perché no”.

Karina Cascella ha quindi risposto senza peli sulla lingua pubblicando una story in cui ha scritto: