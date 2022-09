“Si cambia! E che cambiamento… Troppo felice!“, sono le parole che Eleonora Giorgi ha scritto su Instagram mostrando il suo nuovo taglio di capelli. L’attrice romana, che non ha mai nascosto di non digerire l’invecchiamento, ha completamente stravolto il suo look, passando da una chioma bionda lunga fino alle spalle a un caschetto platino e sbarazzino.

Il rapporto di Giorgi con la bellezza e la vecchiaia era iniziato a cambiare nel 2019, durante la sua seconda primavera, quando l’attrice dei film di Carlo Verdone era tornata alla ribalta partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia, Eleonora Giorgi aveva ammesso, senza troppi giri di parole, di voler fare un lifting al suo volto (affermando anche che

le Asl dovrebbero “passarlo a chi è depresso“).

E così era stato. Al settimanale Chi aveva dichiarato di sentirsi rinata dopo l’intervento:

E ancora:

Io provo orrore per il decadimento, e non a finalità seduttive… Non ho esitato nel momento in cui mi sono rivista impressionante perché il mio viso aveva acquistato una gravità che non c’entrava niente con il mio animo, mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia. Ho mantenuto piene di rughe tanto la bocca quanto gli occhi. Non l’ho fatto per rendermi appetibile, l’ho fatto perché amo la bellezza e non sopporto la decadenza.