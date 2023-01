Dopo essere tornata al timone di The Voice Senior, reality show in onda su Rai 1 ogni venerdì sera e giunto ormai alla sua terza edizione, Antonella Clerici, 59 anni, ha parlato della paura di invecchiare, “che abbiamo tutti“, intervistata dal settimanale Chi.

“Abbiamo paura di invecchiare perché la vita media si è allungata. Ricordo che mio padre, alla mia età, mi sembrava vecchio, mentre oggi, alla mia età, sei giovane: sarà per quello che mangiamo, per la medicina, per i ritocchini“, ha affermato la conduttrice al magazine di Alfonso Signorini.

Parlando poi del suo rapporto con la chirurgia estetica, Antonella Clerici non si è detta contraria, ma ha criticato chi ne fa un uso esagerato affermando:

A me piace portare bene la mia età, non vorrei dimostrare vent’anni di meno. Vedo facce tumefatte o bocche strane che provocano l’effetto contrario. Devi avere l’accortezza di fare cose giuste, ci si può aiutare con la medicina estetica mantenendo l’armonia.

Non è la prima volta che il volto di È sempre Mezzogiorno, trasmissione che ha sostituito la storica Prova del Cuoco, tratta pubblicamente il tema. Tempo fa, al Messaggero, Clerici aveva rivelato: