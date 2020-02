Kate Middleton e il Principe William: gesti d’affetto in Galles

Kate Middleton e il Principe William si lasciano andare a piccoli gesti d’affetto in Galles, nella prima tappa del loro viaggio nel paese. La coppia, secondo i media in crisi da mesi, sembra aver ritrovato il sereno. I Duchi di Cambridge si destreggeranno tra vari impegni in Galles.

Kate e William erano finiti sotto il fuoco dei media inglesi dopo un video dello scorso dicembre. Durante un’intervista la Duchessa aveva scansato con un gesto di stizza la mano del Principe. Che fosse per motivi legati al galateo o meno, il gossip si è comunque infiammato, alimentando le voci di crisi che andavano avanti da mesi. Infatti per i giornali inglesi William avrebbe tradito sua moglie con un’amica di famiglia, Rose Hanbury. La donna è poi scomparsa dalla vita mondana per diversi mesi dopo l’esplosione dello scandalo.

Da Palazzo non è mai arrivato nessun commento a riguardo, ma quel video aveva riacceso il gossip. Ieri finalmente Kate Middleton e il Principe William hanno condiviso in pubblico piccoli gesti affettuosi, ricordando tanto Harry e Meghan Markle, che non hanno mai nascosto il contatto fisico.

I Duchi di Cambridge erano più sorridenti del solito, e qualcuno sostiene persino che Kate Middleton sia nuovamente incinta. Gossip a parte la sintonia nella coppia è un tassello fondamentale nella loro nuova vita in prima fila, sempre più propensi a sostituire la Regina Elisabetta negli impegni ufficiali.

La coppia ha iniziato il viaggio in Galles visitando la Royal National Lifeboat Institution a Swansea. Kate ha indossato un cappotto blu navy a doppio petto firmato Hobbs. Sotto si intravede un vestito rosso firmato Zara, rigorosamente low cost.