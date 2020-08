Meghan Markle: la Duchessa ribelle festeggia 39 anni

Meghan Markle, moglie del Principe Harry d’Inghilterra, è certamente uno dei personaggi più chiacchierati negli ultimi due anni. L’ex attrice, arrivata al successo grazie alla serie tv Suits, ha rivoluzionato la famiglia reale quasi più di Lady Diana. Meghan infatti è la prima principessa di origini afro-americane, è divorziata e ha convinto Harry ha lasciare titoli e obblighi nobiliari per volare oltreoceano. Infatti, i Duchi di Sussex hanno lasciato la famiglia reale inglese per trasferirsi prima in Canada e poi a Los Angeles, lontani da incarichi e soprattutto dai media britannici.

Impegnatissima nel sociale, Meghan ricorda per certi versi Lady Diana, con quella predisposizione verso la gente che le rende così umane e lontane dalla classifica figura di un reale. Un vero e proprio uragano, che ha portato del bene ma anche tante polemiche, alimentate dalla sua lotta contro i mass media. Pare che proprio i continui attacchi dei media abbiano spinto il Principe Harry a lasciare la famiglia reale, per proteggere sua moglie e suo figlio dal destino riservato in precedenza alla scomparsa mamma Diana.

I 39 anni di Meghan Markle

Meghan Markle compie 39 anni e festeggia a Los Angeles in compagnia del Principe Harry, del piccolo Archie e certamente di mamma Doria Ragland. Niente famiglia reale, niente campane a festa, niente Inghilterra. Dopo la Megxit la coppia reale non ha più fatto ritorno a Londra e si gode la nuova vita californiana.

Una rapidissima scalata quella di Meghan, attrice di piccoli film e particine in serie tv, fino al grande successo di Suits, lo show che l’ha portata alla notorietà. Un blog di lifestyle, un profilo Instagram molto seguito, un primo breve matrimonio. La Markle era una stella nascente della tv americana. Ma l’incontro con il Principe Harry ha cambiato per sempre la sua vita.

L’attivista e mamma tornerà a recitare? Ufficialmente no, ma ora che i Duchi hanno fatto un passo indietro dal ruolo istituzionale, le proposte per l’ex attrice tornano a fioccare. Intanto Meghan ha segnato il suo ritorno prestando la sua voce come narratrice del documentario Elephant, per Disney+.

Chi è Meghan Markle? La carriera da attrice e il successo con Suits

Rachel Meghan Markle è nata a Los Angeles il 4 agosto 1981. da mamma Doria Ragland, afroamericana, assistente sociale e istruttrice di yoga e papà Thomas Markle, direttore fotografico. Meghan aveva solo sei anni quando i suoi genitori hanno divorziato. Dopo aver frequentato la Northwestern University, laureandosi nel 2003 in Teatro e Relazioni internazionali, ha svolto uno stage presso l’ambasciata di Buenos Aires. Fin dagli anni del liceo la Markle ha recitato in piccole produzioni scolastiche e poi universitarie iniziando a ottenere piccole parti al cinema e in tv.

La possiamo ricordare in film quali Sballati d’amore, Remember Me, In viaggio con una rock star e Come ammazzare il capo… e vivere felici. La televisione ha però ben presto catturato la sua attenzione, arrivando nel 2011 a ottenere un importante ruolo da protagonista.

Infatti, Meghan Markle è diventata l’assistente legale Rachel Zane nella serie tv Suits. La grande occasione era arrivata e l’attrice ha ricoperto questo ruolo con successo per ben sette stagioni. I fan della serie, innamoratissimi del suo personaggio, hanno sperato in una piccola apparizione nel finale della nona e ultima stagione ma, le loro attese sono state vane. Infatti, dal fidanzamento ufficiale con il Principe Harry nel 2017, Meghan ha detto addio alle scene.

La storia d’amore di Meghan Markle e il Principe Harry

Uno degli argomenti più discussi della figura di Meghan Markle a corte è stato il suo precedente matrimonio e conseguente divorzio. Infatti l’ex attrice è stata sposata dal 2011 al 2013 con il produttore cinematografico Trevor Engelson, con il quale aveva una relazione sin dal 2004.

Un incontro al buio nel 2016 ha cambiato la sua vita sentimentale. Infatti, sembrerebbe che Meghan avesse confessato alle sue amiche che non le sarebbe dispiaciuto conoscere un gentiluomo inglese. Così sarebbe nato l’incontro, attraverso amici comuni, tra Meghan, che non si aspettava certo di conoscere un Principe, e Harry. Un colpo di fulmine, pare che il Duca non riuscisse a staccarle gli occhi di dosso, come rivelato nel libro biografico Finding Freedom.

Il terzo appuntamento, organizzato a sorpresa da Harry, pare fosse addirittura un viaggio in Botswana, data la passione comune per l’Africa. Sempre secondo la biografia non ufficiale della coppia, tre mesi dopo si sarebbero detti ti amo. Intanto la stampa inglese iniziava a chiacchierare di questa possibile relazione.

La coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale il 27 novembre 2017 dando inizio a una nuova, seguitissima e chiacchierata favola moderna. In preparazione al matrimonio l’arcivescovo di Canterbury ha battezzato Meghan nella chiesa anglicana.

Il matrimonio da sogno e il “royal baby” Archie

Le nozze tra Meghan Markle e il Principe Harry sono state celebrate il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. Dati i pesanti contrasti con suo padre, assente alla cerimonia dopo gli scandali sui giornali, la Duchessa è stata accompagnata all’altare dal Principe Carlo.

Un momento dolce amaro, visto che la famiglia d’origine, esclusa mamma Doria, ha approfittato di quel momento per farsi pubblicità sui giornali, parlando male di Meghan. La Markle ha indossato un abito da sposa disegnato per l’occasione da Clare Waight Keller, direttrice artistica di Givenchy. Minimal, scollatura a barca, in un bianco puro, con maniche lunghe e velo di 5 metri. Su di esso erano ricamati 53 fiori, ognuno simbolo di uno dei Paesi del Commonwealth.

La tiara scelta è stata la Queen Mary, appartenuta alla regina Mary, moglie di Giorgio V e nonna della Regina Elisabetta. La coppia ha conquistato tutti nell’anno e mezzo successivo tra eventi benefici e tour ufficiali, dall’Australia all’Africa.

Proprio durante il primo viaggio di stato la coppia ha annunciato di aspettare il primo figlio. Il Royal Baby, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, è nato il 6 maggio 2019, ed apparso molto di rado in pubblico. La coppia ha infatti scelto di tenerlo lontano dai riflettori.

Nel gennaio 2020 Meghan e Harry hanno annunciato la volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale e di voler diventare finanziariamente indipendenti, rinunciando al Sovereign Grant, una sorta di appannaggio reale. Questa scelta, ribattezzata Megxit, ha portato alla cessione del trattamento di Altezza Reale, pur non perdendolo.

Meghan Markle: i rapporti con la famiglia reale

Secondo indiscrezioni dei tabloid inglesi, i tesi rapporti con la famiglia reale inglese sarebbero alla base della Megxit. Meghan è stata subito amata dal Principe Carlo, che secondo la stampa la preferisce a Kate. Pare che l’erede al trono abbia visto in lei un’intelligenza viva e un’affinità di pensiero, tanto da convincerlo a accompagnare lui stesso la nuora all’altare.

Anche la Regina Elisabetta ha fatto un po’ di eccezioni per lei: Meghan è stata la prima parente acquisita a viaggiare nella carrozza reale insieme alla Sovrana e lei e sua madre Doria hanno trascorso il Natale nella residenza invernale, insieme a tutta la famiglia, prima ancora delle nozze. Un onore non concesso neanche alla Duchessa di Cambridge.

Proprio con Kate e con il Principe William i rapporti non sarebbero stati semplici. È ormai noto che il fratello abbia cercato in tutti i modi di convincere Harry a non sposare Meghan, fatto che ha determinato il distacco tra i figli di Carlo e Diana. L’incidente più increscioso sembra però risalire a poche settimane prima delle nozze reali. Dopo una discussione tra Meghan e Kate sugli abiti delle damigelle, tra le quali la Principessa Charlotte, pare che la Duchessa di Cambridge sia scappata in lacrime dalla stanza.

Con la decisione della Megxit, i rapporti tra Harry, William, il Principe Carlo e la Regina pare siano diventati tesissimi, con giorni e giorni di trattative sulle clausole dell’uscita dei Duchi di Sussex dalla famiglia reale.

Moda e make-up: i vestiti e i look di Meghan Markle

Meghan Markle è diventata in poco tempo la trend setter della famiglia reale inglese, scavalcando Kate Middleton. I suoi look, copiatissimi, mixano abiti firmati dai più noti designer (Givenchy, Armani, Victoria Beckham) a capi low budget e realizzati da stilisti emergenti.

I segreti dei suoi outfit sono sempre la scelta dei colori e lo stile minimal anche nell’abbinamento degli accessori: la camicia bianca, gli abiti dritti, il cappotto a vestaglia, il black&white a righe, il blazer e l’immancabile tacco. Quando osa, Meghan sceglie il rosso o il verde smeraldo.

Criticata o no, l’acconciatura di Meghan e il suo messy bun, la crocchia spettinata, scelta anche per le sue nozze, ha fatto tendenza. Un look casual, con due ciocche che incorniciano il viso, adatto a tutte nella vita quotidiana. Per i capelli sciolti la Duchessa sceglie una riga al centro e leggere onde.

Per il make-up la Markle tende a usare tonalità nude e naturali, che esaltano la sua bellezza mulatta. Basta scegliere l’illuminante giusto per ottenere un effetto glow, usare un rossetto nude ed enfatizzare gli occhi con un mascara per un effetto naturale.

5 curiosità su Meghan Markle

Di Meghan Markle ormai sappiamo tutto, è vero, ma vi sveliamo altre cinque curiosità inedite sulla Duchessa di Sussex: