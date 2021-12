Ci sono post che lasciano il segno, e se sono firmati Kylie Jenner ancora di più. Un video della modella e influencer è al terzo posto tra i più apprezzati del 2021 a livello mondiale. Con 24 milioni e mezzo di like l’annuncio via Instagram della seconda gravidanza ha letteralmente fatto impazzire il web.

Nel video si vede un commovente riassunto: il test positivo, la felicità del futuro papà bis, Travis Scott, la prima ecografia insieme alla primogenita Stormi. In una scena la bambina mentre consegna alla nonna Kris Jenner le immagini del suo futuro nipote e la commozione è davvero tanta.

Un post, quello dell’imprenditrice 24enne, che arriva a sorpresa se si pensa che nel 2018 aveva annunciato la nascita della prima figlia a cose fatte. Oltre alla palpabile felicità dell’intera famiglia è innegabile la straordinaria bellezza della futura mamma.

Kylie Jenner in questo popolarissimo video si mostra più fashion che mai, avvolta in un abito nero aderentissimo con un’apertura su tutta la pancia che cresce. I suoi lunghissimi capelli sono raccolti in una treccia alta torchon, acconciatura pratica, sensuale e iconica.

Uno stile da sempre a cavallo tra il casual e lo street quello della sorellina di Kim Kardashian, con punte di altissimo livello quando si mette in testa di dettare moda. Gli hair look poi sono sempre stati il suo pezzo forte e la parola d’ordine e soprattutto cura dei capelli, d’altronde la sua chioma che arriva ben oltre la schiena ha bisogno di molte attenzioni.