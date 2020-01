Kendall Jenner in arrivo una linea beauty per la Kylie Cosmetics

La Kylie + Kendall ha sfornato negli ultimi anni occhiali da sole, collezioni di abbigliamento e costumi da bagno, eppure Kylie e Kendall Jenner non avevano ancora collaborato insieme per dare vita ad una linea beauty. La cosa poteva sembrare strana, visto che la Kylie Cosmetics, creata proprio da Kylie, ha coinvolto quasi tutti i membri della famiglia, dalla sorella Kim, con la linea KKW Beauty alla madre Kris, con la Kris Kollection.

Ma la spiegazione è arrivata durante l’Ellen DeGeneres Show quando Kendall ha rivelato di non essere più sotto contratto con Estée Lauder, unica ragione a non farle creare la sua propria linea per la Kyle Cosmetics.

Durante l’intervista Kendall ha scherzato dicendo di essere rimasta l’ultimo componente della famiglia a non aver ancora dato il suo contributo alla linea di bellezza. Non è ancora dato sapere su quale linea cosmetica fornirà il suo contributo ma l’annuncio potrebbe avvenire al più presto.

La Kyle Cosmetics, il cui lancio è iniziato con i famosi rossetti liquidi, propone tutta la gamma dei trucchi: rossetti, palette di ombretti, correttori, fondotinta, eye liner, accessori e altro ancora, e sono di ottima qualità. L’acquisto può essere fatto dal sito ufficiale ma si consiglia di utilizzare Amazon per evitare possibili tasse doganali. Attenzione ai numerosi siti falsi che hanno tratto in inganno molte donne che non vedevano l’ora di provare il make up stile Kylie Jenner.