Il tam tam che da mesi correva in rete è confermato. La griffe Fendi si è unita in una collaborazione con Skims, il marchio di shapewear (intimo contenitivo) di Kim Kardashian. Dal 9 novembre 2021 sul sito dedicato www.fendiskims.com, la capsule collection Fendi x Skims, è disponibile alla vendita.

La collezione, disegnata a quattro mani da Kim Jones e la modella, non comprende solo l’intimo modellante ma anche tute, abiti e giacche che vanno dai colori più neutri fino a tinte come il verde, il viola e il nero. Il logo dei due brand è all over, stampato tono su tono ovunque. Skims e Fendi si alleano per ridare onore al bistrattato intimo contenitivo anche nel nome dell’inclusività, con un’offerta di taglie molto ampia e altrettante declinazioni del colore nude.

Il progetto era nell’aria da mesi, alimentato da una fuga di notizie di una stylist (@connie_personal_shopping) che aveva involontariamente postato delle foto e dal vociferare dopo uno scatto in cui Kim Kardashian, Donatella Versace e Kim Jones comparivano insieme a Roma negli spazi di Palazzo della Civiltà Italiana. Ma a confermare definitivamente il tutto e a dare un volto alla nuova collezione ci ha pensato la padrona di casa di Skims con i suoi post su Instagram.

La campagna pubblicitaria vede Kim protagonista, circondata da alcune modelle pettinate, truccate e vestite come lei, con indosso gli stessi capi della capsule. In prima linea Precious Lee, Tianna St. Louis, Jessie Li e Grace Valentine, riprese dall’obiettivo del celebre fotografo Steven Meisel.

Le fusioni tra le griffe ormai non sono una novità. Tra il 2020 e il 2021 ci sono state Gucci per Balenciaga, Fendi per Versace, un mix di combinazioni di loghi dove le idee e i talenti creativi si reinventano e si mescolano per dare freschezza alla moda e perché no, anche alle vendite.