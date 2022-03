La collezione primavera/estate 2022 di Bershka è rock a colori

Allegra, energica e vivace: è la nuova collezione primavera/estate di Bershka 2022 che è la fusione perfetta tra uno stile rock e colori pop. Tra le tonalità predilette spicca il rosa che spazia da quello fluo a quello pastello. In particolare, il brand si impegna a sdoganare proprio il rosa da colore bon ton a nuances rock da mixare con altri colori o in versione monocromatica per look total pink. E poi ancora la collezione Bershka 2022 è un tripudio di tonalità vitaminiche come il rosso, l’arancione e il giallo che incontrano quelle più profonde e decise del verde, viola e del blu.

Insomma, un arcobaleno di colori pop declinati su pantaloni cargo, abiti asimmetrici, mini top che scoprono l’ombelico e accessori. Oltre a puntare sulle infine tonalità la collezione di Bershka 2022 è un inno alla moda 2000. Basterà dare un’occhiata ai look per vedere come jeans a vita bassa, lunghi cardigan trasparenti, bandane e infradito chunky riportano in auge quel periodo che rivela la sua allure più pop. Vediamo alcuni look sui quali puntare per una primavera/estate 2022 rock e a colori.

Bershka 2022: jeans cargo + micro top

Bershka 2022: il look rock dai colori pop

Bershka 2022: tutte le sfumature del rosa

Bershka 2022: i capi di abbigliamento asimmetrici

Bershka 2022: i top crochet