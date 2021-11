L’attesa sta per finire: House of Gucci è in arrivo nelle sale il 24 novembre. Ma nella serata del 9 novembre i protagonisti del film hanno sfilato sul red carpet della premiére londinese della pellicola, proiettata in anteprima all’Odeon Leicester Square. In questa occasione Lady Gaga, volto di Patrizia Reggiani, ha incantato tutti con il suo look, ovviamente firmato Gucci.

La cantante ha indossato un abito della nuovissima collezione Gucci Love Parade, ispirata alle dive di Hollywood. Interamente realizzato in chiffon di seta viola, il vestito è reso decisamente scenografico da diversi drappeggi e da un lungo mantello. Il tutto impreziosito da un paio di guanti completamente trasparenti e arricchiti da lustrini multicolore, dalle calze a rete e da un paio di stivaletti, immancabili nei look di Gaga, con un tacco e un platform dall’altezza vertiginosa.

Anche il make-up, che riprende le tonalità del viola dell’abito, ha conquistato tutti. Uno sguardo molto intenso, con ombretti glitterati che l’hanno fatta risplendere. La star di House of Gucci ha poi sfoggiato una chioma biondo platino, con una piega liscia e una frangetta bon ton: un grande cambiamento, dopo essersi abituata alle acconciature cotonate di Patrizia Reggiani.

Sul red carpet, insieme a Lady Gaga anche gli altri protagonisti del film, tutti rigorosamente in Gucci. Jared Leto ha indossato un completo di velluto blu, con profili in raso e pantaloni in stile Anni ’70, mentre per Salma Hayek un lungo abito in lamé color oro. Un look più semplice, invece, per Adam Driver, con un classico completo scuro.