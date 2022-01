Laura Chiatti è in perfetta forma e dà il benvenuto al 2022 con un hairstyle ribelle, ispirazione per lo stile da replicare quanto prima. Come protagonista c’è il taglio di capelli che si preannuncia tendenza del nuovo anno, avvistato sempre più di frequente nel mondo dello spettacolo, da Laura Pausini a Martina Colombari: il caschetto.

Laura Chiatti è in perfetta forma e dà il benvenuto al 2022 con un hairstyle ribelle, ispirazione per lo stile da replicare quanto prima. Come protagonista abbiamo il taglio di capelli che si preannuncia tendenza del nuovo anno, avvistato sempre più di frequente nel mondo dello spettacolo, da Laura Pausini a Martina Colombari: il caschetto. Il long bob di Chiatti, in particolare, ha un fascino un po’ rock grazie al suo aspetto spettinato. L’ideale per chi desidera sfoggiare un look vincente in occasioni casual e sportive. La piega liscia è resa vivace da un leggero movimento ondulato sulle sfilature. La frangia incornicia il viso e sottolinea lo sguardo dell’attrice, caratterizzato da occhi azzurri da cerbiatto. Il taglio medio è personalizzato da una tinta color biondo champagne, con ricrescita a vista che scivola leggera verso le punte, creando un piacevole effetto balayage. L’aspetto finale è indisciplinato, naturale, che le dona un’aria sensuale e femminile. Perfetto per la forma del suo viso, il caschetto in questione può assumere anche una struttura più contenuta e ordinata, a seconda della piega. Una versione meno indisciplinata, rifinita con un colpo di piastra e qualche boccolo, adatta magari ad occasioni eleganti e glamour. L’attrice, 39 anni, ha da poco concluso il suo ultimo lavoro sul set del film La caccia, con la regia del marito Marco Bocci. In occasione delle feste appena trascorse, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a lui e ai due figli Pablo ed Enea, augurando a tutti buon Natale e sottolineando che “La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore”.

