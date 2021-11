“Incontrarsi non è merito di nessuno, ma per non perderti devi essere qualcuno“. Scrive così Laura Chiatti nel lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram in occasione del compleanno di Francesco Arca. L’attrice, felicemente sposata con il collega Marco Bocci, ha dedicato un vero e proprio messaggio d’amore e stima al suo ex, con cui ha mantenuto negli anni un ottimo rapporto. I due sono molto vicini e hanno unito anche le loro due famiglie, creando un quartetto d’amici davvero affiatato.

“Non è facile comprendere per la gente di poco cuore, quante forme immense può avere l’amore. Noi invece lo sappiamo bene, perché ci sentiamo straordinari quando siamo tutti insieme… Noi, 4 adulti e 4 bambini, che sanno in ogni momento della vita starsi vicini… Lo so, è un concetto un po’ troppo profondo… ma se tutti lo vivessero, sarebbe molto più bello il mondo”.

Poi, l’attrice continua parlando della capacità di Francesco Arca di “amare incondizionatamente“, in tutti i ruoli che ricopre come quello di padre o di fratello.

“Perché di tutte le cose che lui riesce a fare, la più importante rimane quella di saper incondizionatamente amare… da fratello, da figlio, da marito e da padre… il merito di questo va tutto alla sua straordinaria madre… Che tu possa oggi più che mai alla vita brindare, con la meravigliosa famiglia che hai saputo creare… buon compleanno”.

La storia d’amore tra l’attrice e l’ex tronista di Uomini e Donne aveva fatto sognare i fan dei due. La relazione, però, nel tempo era cambiata tramutandosi semplicemente in una bellissima amicizia. Entrambi, oggi, hanno costruito una famiglia con altre persone. Arca è sposato con Irene Capuano, modella ed ex corteggiatrice del noto programma di Maria De Filippi. Francesco e Irene hanno due figli, Maria Sole e Brando Maria, rispettivamente di 6 e 3 anni.