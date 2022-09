Leonardo Pieraccioni dedica una canzone d'amore a Meghan Markle: "Ti aspetto in Toscana"

Nei giorni delle esequie della Regina Elisabetta II, Leonardo Pieraccioni ha sorpreso tutti dedicando una canzone d’amore a Meghan Markle. Il regista italiano, con l’ironia che lo contraddistingue, ha pubblicato su Instagram un video in cui canta una divertente serenata alla duchessa di Sussex, attrice e moglie del principe Harry.

“A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t’aspetto qui in Toscana” è il jingle portante della melodia con cui Pieraccioni si è divertito sui social. Il regista, dopo aver rassicurato: “E stai tranquilla la mi’ nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina…“, non ha dimenticato di offrire alla duchessa le prelibatezze culinarie della Toscana, tra cui il panino al lampredotto, che anche una principessa non può che digerire in un solo modo (Per capire come guardate il video).

La serenata ha divertito molti utenti del web, che sono accorsi sotto al post di Leonardo Pieraccioni a lasciare un commento di apprezzamento. Nel frattempo, procede a gonfie vele la relazione del regista con Teresa Magni, che di professione fa la parrucchiera e vive una vita lontana dal mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda la sua carriera, invece, Pieraccioni, dopo un lungo silenzio, è tornato al cinema nell’aprile del 2022, con la sua commedia Il sesso degli angeli. Una pellicola che ha visto la partecipazione di Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini, per raccontare le disavventure del prete di frontiera, Don Simone, che riceve un’inattesa eredità dallo zio emigrato in Svizzera. E che quando però si reca a Lugano per incassare il lascito scopre che l’eredità è in realtà una casa di tolleranza gestita dall’intraprendente Lena.