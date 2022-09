Addio alla Regina Elisabetta, ultima icona di stile e raffinatezza

Diciotto mesi dopo la morte dell’amato Principe Filippo, Elisabetta II ha chiuso gli occhi per sempre a Balmoral, in Scozia. L’annuncio, uno scarno comunicato da parte di Buckingam Palace, ha gettato i sudditi inglesi nello sconforto. Lilibeth, questo il nome con cui la chiamavano i suoi familiari, è stata non solo la sovrana più longeva della storia per i suoi 70 anni di regno, ma anche una regina fortemente amata dal suo popolo. Discreta e raffinata, la Regina Elisabetta è diventata negli anni un’inaspettata icone di stile e bellezza.

Pare che Lilibeth abbia indossato i jeans per l’ultima volta il 6 febbraio 1952, giorno in cui morì suo padre. Da allora in poi, Elizabeth Alexandra Mary, questo il suo nome, ha iniziato a indossare tailleur caratterizzati dai colori accesi, quasi vitaminici. Il motivo? È stata la stessa Regina a rivelarlo, con un’ironia fuori dal comune, affermando che se si fosse vestita di beige, nessuno avrebbe saputo riconoscerla! Ogni completo era studiato su misura delle sue esigenze, basti pensare alle maniche tagliate a tre quarti per consentirle di salutare comodamente i suoi sudditi.

Indimenticabili i suoi cappellini, pare che la Regina ne avesse più di 5000 nell’armadio! Colorati e bizzarri, sono stati il vero marchio di fabbrica della sovrana insieme al rossetto che non dimenticava mai di portare con sé per un ritocco veloce. Le tonalità più amate? Il rosa ma anche il rosso, in tutte le sue sfumature, senza dimenticare il celebre Balmoral Lipstick, creato in occasione della sua incoronazione. Non possiamo dimenticare inoltre un ultimo dettaglio di stile. La Regina Elisabetta amava le collane in generale ma soprattutto i tre giri di perle che pare le siano stati regalati dal nonno Giorgio V nel 1935.