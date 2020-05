Balsamo labbra: i 3 migliori e il fai da te

Il balsamo labbra è un prodotto fondamentale per la cura di questa parte del viso sempre in primo piano: per questo la nostra redazione ha scovato i migliori in commercio e le ricette di burro cacao fai da te più efficaci.

Le labbra sono, infatti, davvero delicate. Prima di tutto perché la loro pelle è molto sottile e senza cheratina, poi perché sono esposte agli agenti atmosferici, al caldo e al freddo, ma anche al contatto con cibi e bevande. Se non idratate e nutrite a dovere, le labbra sottoposte a continuo stress rischiano di essere e apparire disidratare, secche, spente, screpolate.

Il balsamo per labbra viene in soccorso delle nostre labbra, con una azione protettiva e preventiva dei danni. Una volta utilizzato, non si potrà fare a meno di inserirlo nella beauty routine e di portarlo sempre con sé.

Questo prodotto idrata, nutre, riempie le labbra. Anche il più semplice burro cacao, non colorato e senza particolari ingredienti attivi, inoltre, lucida leggermente le labbra e le fa apparire in breve tempo sane, piene e luminose.

Balsamo labbra: i 3 migliori

I prodotti migliori per le labbra, naturalmente, sono quelli con un INCI rispettoso della pelle e della natura, ma anche quelli ricchi di vitamine e sostanze nutrienti.

In stick o in contenitore da spalmare con le dita, low cost o di alta gamma, colorati o con fattore di protezione solare, ecco i nostri preferiti.

puroBIO cosmetics Lip Cream. Un balsamo ricco e corposo, da usare come burro cacao o trattamento intensivo. Completo, nutriente e idratante è arricchito con burro di karitè biologico. Prezzo consigliato 5,90 euro Elizabeth Arden Eight Hour Cream Intensive Lip Repair Balm. Un classico dell’idratazione intensive che sfrutta le ore del riposo notturno. In sincronia con il ciclo del sonno della pelle, infatti, rafforza la barriera protettiva delle labbra e combatte, quando la cute è più ricettiva, gli effetti dei danni subiti durante il giorno. Prezzo consigliato 22,95 euro da Douglas Fresh Sugar Tinted Lip Treatment. Dieci tonalità golose, oltre al classico trasparente, per il celebre balsamo labbra colorato di Fresh. Idrata, protegge e leviga la bocca grazie alla sua formula esclusiva con oli nutrienti, zucchero e un indice di protezione solare SPF 15 per difenderle. Prezzo consigliato 25 euro da Sephora

Balsamo labbra fai da te

Il burro cacao fai da te è una soluzione perfetta per chi vuole utilizzare solo ingredienti 100% naturali e personalizzare la formula in base a gusti e esigenze. Ecco 3 ricette per il balsamo labbra home made.

Burro di karitè

2 cucchiaini di burro di karitè

3-4 gocce di olio essenziale

un piccolo contenitore con coperchio

Versate il burro nel contenitore, aggiungete l’olio essenziale e mescolate.

Arancio dolce

2 cucchiaini di burro cacao

2 cucchiaini di burro di karitè

3 gocce di olio essenziale di arancio dolce

1 goccia o una capsula di vitamina E (facoltativo)

un piccolo contenitore con coperchio

Sciogliete a bagnomaria in un pentolino i burri e una volta raffreddati aggiungete olio essenziale e vitamina E mescolando direttamente nel contenitore.

Super idratante

1 cucchiaio di cera d’api

1 cucchiaio di burro di karitè

½ cucchiaio di olio di mandorle dolci

1 cucchiaino di miele

1 goccia o una capsula di vitamina E (facoltativo)

un piccolo contenitore di vetro

A bagnomaria nel contenitore di vetro mescolate gli ingredienti e aggiungete una volta freddo la vitamina E.