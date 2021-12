Tra liti, nomination, immunità, coppie che scoppiano e che nascono e malinconia, la puntata del Grande Fratello Vip 6, di lunedì 27 dicembre 2021, ha veramente brillato. Se non altro per i look! Le donne della Casa più spiata d’Italia erano tutte super sbrilluccicose, piene di paillettes e glitter dalla testa ai piedi, in vero mood natalizio.

Sophie Codegoni ha indossato un minidress argento fatto di preziosi ricami luminosi, maniche lunghe e scollo profondo, a cui ha abbinato dei sandali della stessa tonalità. Stile simile anche per Valeria Marini che con il suo abito a minigonna e i tacchi gioiello, era veramente stellare, golden lady come la chiama Alfonso Signorini.

Carmen Russo invece ha scelto un modello lungo nei toni del lilla, con scollo a cuore, senza spalline e contornato da un ricamo di strass e cristalli. Nathalie Caldonazzo ha sfoggiato un long dress estremamente elegante nei toni del turchese e ricoperto completamente da paillettes.

Katia Ricciarelli veste il colore natalizio per eccellenza con un completo rosso luccicante, mentre Manila Lazzaro ha preferito un blazer nero con dettagli di strass tono su tono. Ancora rosso per Miriana Trevisan, una nuance che si sposa benissimo con la sua carnagione mediterranea.

Le sorelle Selassié invece, hanno scelto per questa 30esima puntata del Grande Fratello Vip 6 un altro tessuto perfetto per le feste, il velluto, indossato anche in una giacca molto trendy, quella di Davide Silvestri. Sul fronte maschile ha vinto su tutti lo smoking di Manuel Bortuzzo, esempio di eleganza senza tempo.