Protagonista della trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6 , in onda lunedì 27 dicembre 2021, è stata una furiosa lite tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo. Poche ore prima della diretta, tra le due showgirl sono volate parole forti e il clima all’interno della Casa più spiata d’Italia si è acceso, e non poco.

Le due vippone pare abbiano discusso per i quattro beauty di Valerina Marini, o almeno questo è uno dei motivi. Incalzate da Alfonso Signorini hanno dato la loro versione dei fatti. Nathalie Caldonazzo ha rivelato: “Stamattina mi sono alzata per andare in bagno, come mi ha visto si è fiondata per andare prima di me e mi ha dato della rompicoglioni. Io poi le ho detto ‘hai quattro beauty’, lei ha fatto la sfuriata”.

Valeria Marini, di risposta si sente attaccata e chiede all’ultima arrivata di portare rispetto, e aggiunge: “Dopo il momento commovente con Katia questa non è una bella cosa da vedere”, sottolinea riferendosi alla confessione della soprano sulla sua crisi natalizia, “Entrando qui ho trovato delle persone meravigliose e non voglio cadere in discussioni, ci son caduta ma non accetterò più provocazioni”.

Dopo la parentesi del bagno pare che la battuta che ha fatto scattare Marini sia quella relativa ai suoi beauty e al desiderio di Nathalie che ad uscire in nomination sia proprio Valeria: “Vale, ma hai quattro beauty? E lei subito si è lamentata, dicendo che le sto sempre addosso e che controllo quello che fa”, ha spiegato Caldonazzo. In difesa di Valeria è intervenuta anche l’opinionista Adriana Volpe spiegando che nella sua edizione, la showgirl aveva più cose delle altre: “Però era anche vero che lei condivideva tutte le sue cose con tutte e con tutti”.

Tra un litigio e un’offesa ci sono stati anche riferimenti al passato e a una cortesia che Valeria Marini pare abbia fatto a Nathalie, e per la quale lei vorrebbe più gratitudine: “Io l’ho sentita una volta al telefono e le ho fatto una cortesia come farei con tutti – riferendosi al fatto di aver suggerito Caldonazzo a Pingitore – Quando faccio il bene, me ne dimentico, ma ho bisogno solo di tranquillità e di serenità e non ho nessuna intenzione di ricadere in discussioni bieche e ridicole”.