Sul red carpet degli MTV Movie & TV Awards 2022 se ne sono viste di tutti i colori, letteralmente. Le star del cinema hanno sfilato in vestiti mozzafiato prima di partecipare alle premiazioni. Tra i look che hanno colpito di più ci sono stati sicuramente quelli di Vanessa Hudgens, presentatrice della serata.

Al Barker Hangar di Los Angeles, in California, è tornato in diretta l’evento annuale di MTV per celebrare il meglio del cinema e della televisione. Sul palco si sono alternati Vanessa Hudgens, che ha presentato la prima parte, e Tayshia Adams, per la seconda. Alla serata erano presenti moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Jennifer Lopez, Zendaya, Tom Holland, Jack Black, Scarlett Johansson, Daniel Radcliffe e Ryan Reynolds.

Sulla passerella dell’hangar di Santa Monica si sono alternati tutti gli ospiti della serata. Gli stili dei look sono stati molti, ma a prevalere è stato sicuramente uno stile vintage. Non tutti, però, hanno seguito quel filone: Vanessa Hudgens ha optato per uno stile superglam nei suoi vari cambi di abito della serata.

L’attrice è arrivata sul tappeto rosso con un look incredibile: per lei abito in chiffon di seta blu cobalto personalizzato con spalle scoperte firmato Vera Wang, reso ancora più incredibile dal gioco di vento dello strascico.

A seguire, ingresso pazzesco sul palco per Hudgens: con un movimento fulmineo dei ballerini, la presentatrice è passata da indossare una tuta a emergere dal fumo e dalle luci con uno splendente miniabito dorato.

La presentatrice nel corso della serata ha poi cambiato spesso l’abito, sfoggiando dei look sempre diversi con degli stili pazzeschi. Iniziamo con outfit di Versace: top a bralette in pura seta, con un design ispirato al foulard della casa di moda, e minigonna con spacco tenuto insieme da spille da balia multicolore. Di un altro brand è il miniabito rosa shocking, inconfondibilmente Valentino.

Agli stili più eleganti Vanessa Hudgens è poi passata a un look country ispirato a Euphoria, con vestito a quadri e fiori azzurro e bianco, stivali, trecce e cappello da cowboy. Cambio totale quando l’attrice si è presentata con un microabito bustier in vinile e parrucca rosso fuoco e con una tuta multicolor in paillettes.