La puntata del 28 febbraio 2022 non è stata facile per Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto salutare il fidanzato Alessandro Basciano, eliminato definitivamente dal Grande Fratello vip in seguito al verdetto del televoto.

Tuttavia, manca pochissimo alla finalissima del 14 marzo, quindi soltanto poche puntate dividono la coppia dal momento del ricongiungimento. In ogni caso, nonostante le lacrime, Codegoni è apparsa scintillante e in splendida forma durante la messa in onda.

Complice il look scelto per la serata, composto da un lungo abito nero molto chic firmato dal brand napoletano Silence Limited. Il vestito le dona un’aria originale e glamour, grazie alle linee raffinate che caratterizzano il modello.

In particolare, il long dress è composto da collo alto e maniche lunghe a sbuffo, che dalle spalle scivolano larghe verso il basso, per poi restringersi nella zona degli avambracci. La scollatura a forma di goccia mette in risalto il décolleté, mentre una fascia di stoffa ton sur ton segna il punto vita. Un tocco moderno è dato dall’ampia apertura sulla schiena, mentre uno spacco laterale interrompe la gonna, lasciando intravedere la gamba sinistra.

Immancabili, poi, gli accessori. Sophie Codegoni ha scelto degli orecchini pendenti dalla forma rotonda molto appariscenti, ricchi di cristalli luminosi. Anche l’hairstyle segue lo stile raffinato, grazie all’acconciatura raccolta in un ordinato chignon alto. Per finire, make up sui toni del rosa nude e un paio di sandali gioiello, con tacco a spillo e cinturino alla caviglia.