Le ciglia lunghe regalano uno sguardo profondo e sensuale, per questo trovare un mascara allungante è fondamentale per chi vuole rendere gli occhi protagonisti del make-up: la nostra redazione ha stilato una classifica dei migliori in commercio, così da acquistare un prodotto che diventerà uno degli immancabile nel vostro beauty case.

Del resto, si può fare a meno di diversi prodotti per il trucco, ma un velo di mascara è in grado di cambiare completamente il viso e di dare subito un’impressione più curata, più radiosa, più luminosa, “allargando” lo sguardo.

Sul mercato esistono diversi tipi di mascara: allungante, volumizzante, incurvante (oltre a quelli con proprietà curative, nutritive, a quelli colorati o con resistenza waterproof). I mascara allunganti sono l’ideale quando le ciglia sono piuttosto corte e tendono ad appiattire e mortificare lo sguardo.

Come si applica il mascara allungante

Come funziona il mascara allungante? La sua formula, in generale, contiene una certa quantità di fibre di nylon che riveste le ciglia di una specie di pellicola e le prolunga creando una sorta di “rete” sulle punte in grado di aumentarne la lunghezza di qualche millimetro. Alcuni prodotti presentano tra gli ingredienti anche cere e resine, per piegare le ciglia regalando anche un movimento incurvato.

Lo scovolino di questi tipi di mascara ha poche setole, rigide e corte, è stretto e termina con una punta sottile. I mascara allunganti sono facili da applicare: il gesto deve partire dalla radice alle punte e deve essere rapido e preciso, con un leggero zig zag mentre si procede. Una volta asciugato, si può moltiplicare l’effetto con una seconda passata.

Mascara allungante: la classifica dei migliori 5

Ogni anno i mascara allunganti, come tutti i prodotti per il trucco, diventano sempre più performanti, grazie alla tecnologia che migliora le formulazioni e gli scovolini per l’applicazione.

I migliori mascara allunganti, quindi, vanno ricercato certo tra i grandi classici delle Case beauty più celebri, ma anche tra le ultime novità.

Ecco, secondo la nostra redazione, la classifica dei migliori 5.