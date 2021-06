Eyeliner liquido, la guida definitiva (con i consigli dei make up artist)

È uno dei cosmetici più amato e usato di sempre: l’eyeliner liquido definisce perfettamente la linea dell’occhio e riesce a valorizzare lo sguardo rendendolo magnetico e sensuale. È amato dalle celebrities e dalle star di Hollywood, sui social impazzano i tutorial per applicarlo alla perfezione ed è immancabilmente presente tra le tendenze make up.

Inoltre, l’eyeliner liquido è il cosmetico ideale per realizzare il trucco cat eye, ovvero la tecnica per allungare lo sguardo proprio come le dive anni ’50.

Scopriamo come applicarlo alla perfezione con i consigli dei make-up artist più famosi e quali sono i migliori eyeliner da acquistare risultato long lasting.

Eyeliner liquido: caratteristiche e proprietà

L’eyeliner liquido, rispetto ad una classica matita occhi, ha una pigmentazione più intensa e un tratto definito e brillante. Inoltre, la formulazione waterproof garantisce una lunga tenuta anche in estate.

L’uso dell’eyeliner liquido ha dei vantaggi rispetto agli altri cosmetici per gli occhi:

ha un’azione idratante;

asciuga rapidamente;

controlla la viscosità;

evita la lacrimazione dell’occhio;

non irrita gli occhi e la pelle circostante;

lo sguardo risulta più luminoso e definito.

Come si mette l’eyeliner liquido?

Per applicare correttamente l’eyeliner liquido è sicuramente necessario avere una buona manualità e, di conseguenza, precisione. Spesso può capitare di sbagliare nell’applicazione del prodotto ma la pratica e l’uso quotidiano del cosmetico vi aiuteranno nel tempo. Scopriamo quali sono gli step fondamentali da seguire per ridurre al minimo gli errori:

applicate prima il primer e l’ombretto : stendete sulla palpebra mobile un primer per occhi (permette di evitare antiestetiche sbavature e assicura una tenuta maggiore) e poi applicate l’ombretto in polvere;

: stendete sulla palpebra mobile un primer per occhi (permette di evitare antiestetiche sbavature e assicura una tenuta maggiore) e poi applicate l’ombretto in polvere; tratteggiate la linea : iniziate l’applicazione dall’interno verso l’esterno dell’occhio e procedete lungo la linea delle ciglia cercando di assecondarne la forma. Per una migliore linearità del tratto, tenete l’occhio socchiuso;

: iniziate l’applicazione dall’interno verso l’esterno dell’occhio e procedete lungo la linea delle ciglia cercando di assecondarne la forma. Per una migliore linearità del tratto, tenete l’occhio socchiuso; disegnate la linea a 3/4 della palpebra : poi procedete verso l’angolo esterno dell’occhio;

: poi procedete verso l’angolo esterno dell’occhio; concludete la linea: non vi resta che raggiungere il punto in cui si è fatto il primo tratto.

8 consigli per applicare l’eyeliner alla perfezione

Per rendere l’applicazione dell’eyeliner liquido ancora più semplice, scopriamo i tip direttamente dai migliori make-up artist:

utilizzate matita ed eyeliner : il make-up artist Robert Greene suggerisce, per chi ha poca dimestichezza con l’eyeliner liquido, di disegnare prima una linea con una matita per occhi opaca e di colore grigio o marrone per trovare la forma più adatta al proprio occhio. Dopodiché, passate l’eyeliner liquido sulla linea che si è abbozzata con la matita;

: il make-up artist suggerisce, per chi ha poca dimestichezza con l’eyeliner liquido, di disegnare prima una linea con una matita per occhi opaca e di colore grigio o marrone per trovare la forma più adatta al proprio occhio. Dopodiché, passate l’eyeliner liquido sulla linea che si è abbozzata con la matita; utilizzate il pennello per eyeliner giusto : il truccatore Neil Scibelli , consiglia a chi ha poca manualità, di scegliere un pennello per l’applicazione dell’eyeliner che abbia setole sottili e simili a pennarelli. Il tratto rilasciato da questi tipi di pennelli permetterà un controllo maggiore mentre si eseguirà la linea;

: il truccatore , consiglia a chi ha poca manualità, di scegliere un pennello per l’applicazione dell’eyeliner che abbia setole sottili e simili a pennarelli. Il tratto rilasciato da questi tipi di pennelli permetterà un controllo maggiore mentre si eseguirà la linea; scegliete un pennello a punta (se avete dimestichezza ): il make-up artist Daniel Martin ha spiegato come l’uso di un applicatore a punta sia decisivo per ottenere una linea definita, sottile e professionale. Consigliato solo per chi ha già molta pratica nell’uso l’eyeliner liquido;

): il make-up artist ha spiegato come l’uso di un applicatore a punta sia decisivo per ottenere una linea definita, sottile e professionale. Consigliato solo per chi ha già molta pratica nell’uso l’eyeliner liquido; tracciate sempre una linea vicina alle ciglia : la truccatrice professionista Colleen Runne consiglia di tenere l’eyeliner molto vicino alla linea delle ciglia quando si va a creare il tratto con il pennello senza lasciare degli spazi, esteticamente brutti da vedere. Per rendere il lavoro un po’ più semplice, consiglia l’uso di un pennello piatto più largo ;

: la truccatrice professionista consiglia di tenere l’eyeliner molto vicino alla linea delle ciglia quando si va a creare il tratto con il pennello senza lasciare degli spazi, esteticamente brutti da vedere. Per rendere il lavoro un po’ più semplice, consiglia l’uso di un ; cambiate il look della giornata senza rifare il trucco : il make-up artist di Lancôme Ricardo Costales afferma che per cambiare l’aspetto di un eyeliner senza rifare il trucco, basterà applicare un po’ di ombretto scuro (nero o marrone) sopra la linea di eyeliner. Mescolare insieme i due cosmetici aiuterà a creare un look da sera più intenso;

: il make-up artist di afferma che per cambiare l’aspetto di un eyeliner senza rifare il trucco, basterà applicare un po’ di ombretto scuro (nero o marrone) sopra la linea di eyeliner. Mescolare insieme i due cosmetici aiuterà a creare un look da sera più intenso; definite subito la fine del tratto : secondo il make-up artist Stoj per avere una linea diritta bisogna guardare dritto in uno specchio e segnare il punto dove si desidera far terminare il tratto. Quindi applicate l’eyeliner liquido dall’angolo esterno dell’occhio fino al punto interno. Poi iniziate dall’angolo interno dell’occhio e lavorate fino al punto finale esterno disegnando piccoli tratti o una lunga linea. Infine, guardate in basso per alcuni istanti, in modo che la linea abbia il tempo di asciugarsi.

: secondo il make-up artist per avere una linea diritta bisogna guardare dritto in uno specchio e segnare il punto dove si desidera far terminare il tratto. Quindi applicate l’eyeliner liquido dall’angolo esterno dell’occhio fino al punto interno. Poi iniziate dall’angolo interno dell’occhio e lavorate fino al punto finale esterno disegnando piccoli tratti o una lunga linea. Infine, guardate in basso per alcuni istanti, in modo che la linea abbia il tempo di asciugarsi. utilizzate il trucco del pennello, dell’ombretto e dell’acqua : è una tecnica ideata dal truccatore Troy Jensen che consiste nel creare una linea di eyeliner usando un pennello stretto e sottile, un ombretto marrone medio e un po’ di acqua. Immergete il pennello nell’acqua e passatelo sull’ombretto marrone medio opaco. Trascinate il pennello lungo la linea delle ciglia superiori, allargandolo leggermente. Quindi, ripassate con l’eyeliner liquido;

: è una tecnica ideata dal truccatore che consiste nel creare una linea di eyeliner usando un pennello stretto e sottile, un ombretto marrone medio e un po’ di acqua. Immergete il pennello nell’acqua e passatelo sull’ombretto marrone medio opaco. Trascinate il pennello lungo la linea delle ciglia superiori, allargandolo leggermente. Quindi, ripassate con l’eyeliner liquido; utilizzate la tecnica del Q-tip e del correttore: si tratta di un’infallibile trucco per pulire la linea creata con l’eyeliner. La make-up artist Mylah Morales suggerisce di usare un Q-tip appuntito (un pennello angolato appuntito) per pulire le linee se non si riesce a ottenere un tratto perfetto. In alternativa, usate un correttore sugli angoli dell’occhio per ripulire la parte finale della linea (l’ala).

Eyeliner liquido: le tipologie e i migliori prodotti

Molto in voga negli anni Cinquanta e Sessanta, l’eyeliner liquido è da sempre presente nel beauty case. Esistono diverse tipologie di eyeliner, ognuno dei quali è pensato specificamente per le differenti esigenze di make-up.

Eyeliner sottile. Ha la punta stretta e fine, è ideale per chi è già abbastanza esperta nell’applicazione. Ha la caratteristica di disegnare una linea davvero molto sottile e soft. Eyeliner in feltro. L’applicatore non risulta essere particolarmente sottile, dunque, perfetto anche per chi è alle prime armi. Se l’intento è creare una linea sottile, questa tipologia di eyeliner non è il massimo, mentre andrà benissimo per realizzare un make-up in stile anni ’60. Eyeliner a penna. Il più usato all’inizio quando ancora non si ha la mano ferma e decisa. La punta in feltro permette di regolare la fuoriuscita del prodotto in modo da evitare eccessi e avere una linea soft e continua. Eyeliner liquido. È il classico prodotto usato dai make-up artist. Perfetto per creare look a effetto lucido. La stesura del colore può avvenire anche con l’utilizzo degli appositi pennelli da acquistare separatamente a seconda dello spessore della linea che si desidera avere.

Di seguito, abbiamo scelto alcuni tra i migliori prodotti dedicati alla bellezza da acquistare direttamente online.

Clinique – Pretty Easy Liquid Eyelining Pen

Un prodotto semplice da usare con pennellino di precisione dalla forma affusolata. Dal tratto scorrevole a elevata pigmentazione, delinea gli occhi in una sola passata valorizzando lo sguardo con la sua formula a prova di sbavature e long lasting (24h). Prezzo consigliato: 18,95 euro Acquista ora

Lancôme – Artliner eyeliner

Dall’esperienza Lancôme un eyeliner liquido che delinea e definisce lo sguardo in un attimo. Formulato da ricchi pigmenti colorati e una tecnologia innovativa, presenta un morbido applicatore a punta per una precisione a prova di errore e un colore ultra brillante e noir. Prezzo consigliato: 22,45 euro Acquista ora

MAC – Liquid Eyeliner – Boot Black

Dotato di un applicatore dalla punta rigida affusolata, l’eyeliner MAC si rivela professionale offrendo un tratto preciso e controllato. Inoltre, distribuisce una quantità di prodotto sempre perfetta e uniforme. Il colore Boot Black è una tonalità di un nero dalla resa cromatica intensa, per creare i look più magnetici e dark. Prezzo consigliato: 19,45 euro Acquista ora

Yves Saint Laurent – Couture Eyeliner

Un eyeliner liquido a lunga tenuta e a prova di sbavature che consente di definire ed esaltare lo sguardo con un semplice movimento. La sua punta ultrasottile è facile da usare creando con piccoli gesti decisi linee nette, precise e uniformi senza tirare la pelle, per un make-up a prova di errori. Prezzo consigliato: 31,95 euro Acquista ora

Stila Stay All Day® – Waterproof Liquid Liner

Un eyeliner liquido e impermeabile che si applica con facilità senza lasciare sbavature. La punta sottile offre grande precisione e una gamma di spessori, da una linea sottile definita a una linea drammatica e spessa. Ideale da usare anche per chi è poco esperta. Prezzo consigliato: 13,45 euro Acquista ora