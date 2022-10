Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Michelle Hunzicker si mostra con uno stupendo long bob glam. Per lei un hair look inedito, dove una texture morbida di classe le permette di mantenere una sensualità senza pari nonostante il vento faccia più volte i capricci. Addio quindi alla piastra e benvenuto a un hair look dove le protagoniste diventano le onde scolpite, per l’ennesima perla regalata dalla conduttrice di All together now ai suoi numerosi follower.

Per il suo long bob glam, sfoggiato con l’arrivo dei primi freddi autunnali, la mamma di Aurora Ramazzotti ha scelto di affidarsi a un tradizionale trench beige doppiopetto. A completare il nuovo hair look della showgirl elvetica una tinta bombshell super luminosa accompagnata da una sottile ricrescita color biondo cenere. Dopo pochi minuti la foto postata sulla pagina ufficiale Instagram della conduttrice aveva già migliaia di cuoricini, a conferma di come i fan abbiano decisamente apprezzato.

La firma sulla nuova acconciatura sfoggiata da Michelle Hunziker nelle ultime ore è di Laura Barenghi, una delle hair stylist più apprezzate dalle star della televisione (oltre alla Hunziker, segue anche Ilary Blasi, accompagnandola in tutte le puntate del reality show L’Isola dei famosi in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset). Il look della bellissima Michelle rimane sempre seducente, senza farla sfigurare nemmeno quando il vento fa i suoi proverbiali capricci durante la stagione autunnale.