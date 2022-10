Aurora Ramazzotti, la prima foto con il "pancino" su Instagram

Aurora Ramazzotti sarà mamma per la prima volta di un maschio, come ha svelato lei stessa in occasione del gender reveal organizzato insieme al fidanzato Goffredo Cerza e a cui hanno partecipato familiari e amici. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta vivendo questo momento con grande emozione e non manca di condividere con i suoi follower alcuni aspetti della sua quotidianità.

Questa è l’occasione per lei anche per confrontarsi con chi sta vivendo la sua stessa esperienza e, se possibile, scambiare consigli che possono essere utili a entrambe. Anche lei, infatti, sta provando in prima persona cosa significhi avere le nausee, tipiche di chi è in attesa.

La 26enne sta comunque provando a non modificare, per quanto possibile, la sua quotidianità ed è per questo che cerca di ritagliarsi momenti speciali insieme al futuro papà. I due ne hanno così approfittato per trascorrere qualche giorno a Roma, documentando il tutto sui social: in molti hanno notato quanto ora inizi finalmente a vedersi il “pancino“, complice anche il vestito nero attillato che lei indossava. Anzi, lei ha anche ironizzato su questo aspetto, mettendo a corredo dello scatto l’emoticon di due occhi sbarrati. Non sono mancati i commenti dei fan, che l’hanno definita “meravigliosa”.

In alcune Instagram Stories Aurora Ramazzotti ha conversato con alcune ragazze mentre si apprestava a uscire con altri amici per un aperitivo. Alcune le hanno chiesto cosa prendesse ora che è in gravidanza. La futura mamma ha precisato di non amare né l’alcool né le bevande gassate, ma ha trovato comunque la soluzione e ha dato così un consiglio a chi si trova nella sua stessa situazione: “Scegliete posti dove all’aperitivo diano da mangiare. Quelli che portano due olive secche e un pezzo di sedano sono banditi. Non si può bere ma almeno dateci del cibo”.