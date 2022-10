Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme per festeggiare il compleanno di Sole

Sono lontani i mesi in cui la tensione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi era palpabile. Dimenticati l’astio e il dolore che hanno accompagnato i primi giorni dopo la separazione, i due hanno festeggiato insieme il compleanno della piccola Sole. Non sappiamo se siano vere le voci di un presunto ritorno di fiamma come ipotizzato dal settimanale Chi, quello che è certo è che finalmente sono tornati a sorridere insieme! Alla festa ha partecipato anche Aurora Ramazzotti che per l’occasione ha pubblicato una foto con una dedica dolcissima: “Tanti auguri zia Sole!”.

E già, tra qualche mese Sole Trussardi, a soli nove anni, diventerà zia di un maschietto, così come annunciato da Ramazzotti e Goffredo Cerza durante il gender reveal party. La festa di Sole ha avuto un unico tema ovvero il rosa. Michelle Hunziker per l’occasione ha sfoggiato un look ispirato al barbiecore, il nuovo trend dell’autunno! La showgirl elvetica ha indossato un completo maglia ovviamente declinato nei toni del rosa, composto da maglione a collo alto con maniche larghe e minigonna in tinta. A completare l’outfit supervitaminico un paio di stivali beige nude, morbidi al polpaccio.

È un vero e proprio momento d’oro per Michelle Hunziker. Le emozioni di questo periodo si sono susseguite senza sosta. Dimenticata la breve relazione con Giovanni Angiolini, il chirurgo estetico sardo considerato uno degli uomini più belli d’Italia, la donna si gode le gioie della famiglia. Aurora Ramazzotti la renderà nonna di un maschietto, un evento che ha reso possibile un riavvicinamento tra lei e Eros Ramazzotti. Il cantante romano, durante l’ultimo concerto all’Arena di Verona, l’ha abbracciata affettuosamente in pubblico, dedicandole una canzone!