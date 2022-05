Le migliori creme illuminanti per viso e corpo per brillare al sole

Arriva l’estate e con essa il principale trend di stagione: le creme illuminanti per viso e corpo. Si tratta di tutti quei prodotti appunto illuminanti e perlescenti, che regalano un effetto glow istantaneo alla pelle senza per forza appesantirla con eccessivo make up. Con pochi gesti riescono ad enfatizzare il tono della pelle, sia quella abbronzata che quella più chiara.

Esistono soluzioni in crema, altre in olio. Alcune idratano, altre contengono glitter che riflettono la luce. In generale, le creme illuminanti per il volto sono specifiche per la pelle del viso, mentre quelle per il corpo sono studiate per dare luce a gambe, braccia e décolleté. Ci sono poi prodotti estremamente versatili, adatti sia al viso che al corpo e solitamente trovano la loro massima espressione sulla pelle abbronzata. Vediamo insieme una carrellata di illuminanti viso e corpo da provare questa estate:

L’Oréal Paris Glow Chérie

L'Oréal Paris Glow Chérie - Crema Illuminante Viso Crema illuminante che dona immediatamente alla pelle del viso il tanto desiderato effetto glow 12 € su Amazon Pro senza brillantini Contro Nessuno

Crema illuminante formulata specificamente per il viso, infuso con estratto di melone e anguria, finish naturale e disponibile in diverse nuance. Si tratta del primo illuminante in crema del brand, che assicura un finish radioso ma allo stesso tempo naturale. Si può usare applicato solo sugli zigomi per un effetto illuminante istantaneo oppure miscelando qualche goccia della crema insieme al proprio fondotinta preferito. La base make up diventerà così subito brillante.

Nuxe Huile Prodigieuse Or

Nuxe Huile Prodigieuse Or Versione brillante del famoso olio del brand, da poter usare su viso, corpo e capelli 20 € su Amazon 24 € risparmi 4 € Pro Versione “brillante” del famoso olio Contro Nessuno

La fama di questo prodotto lo precede. Nuxe è un brand francese, esploso in meno di 30 anni a livello globale. Il prodotto più famoso è il mitico Huile Prodigieuse: nato nel 1991, è diventato una vera e propria icona nei trattamenti di bellezza, venduto inizialmente solo in farmacia e poi diffusosi anche online. In questo caso si tratta della versione estiva del famoso olio, che regala alla pelle l’effetto “sun kissed” in qualsiasi periodo dell’anno. Si può usare sia viso che corpo e anche sui capelli. Promette di nutrire, illuminare e profumare leggermente la pelle con note agrumate. Contiene una quantità discreta e non eccessiva di brillantini che illuminano la pelle su cui viene applicato.

SENSO NATURALE – Olio Corpo Solido Illuminante

SENSO NATURALE - Olio Corpo Solido Illuminante Panetto solido che si scioglie a contatto con la pelle, per idratarla e illuminarla. Disponibile in tre nuance diverse, da scegliere in base al colore della pelle 18 € su Amazon Pro Vegano

Panetto solido

Packaging in carta Contro Nessuno

Panetto solido di crema illuminante, nutriente, idratante, vellutante e profumata. Contiene Vitamina E, Burro di Karité. Si tratta di una formulazione vegana e anti spreco, che sarà sicuramente apprezzata anche per il suo packaging privo di plastica e composto interamente di carta. Il panetto equivale a circa 500 ml di crema liquida ed è disponibile in tre varianti brillanti, una neutra, una ambrata dai toni più caldi e dorati, e un’altra più rosata con toni più freddi, adatta alle pelli più chiare e che difficilmente si abbronzano in estate, ma non per questo desiderano per forza rinunciare al tipico glow estivo. Come si usa? Basta prima scaldare leggermente prima il panetto tra le mani e applicarlo subito dopo la doccia come idratante e naturalmente illuminante, strofinando direttamente sulla pelle detersa.

Body Bronze Glow, crema doposole super-illuminante

Body Bronze Glow, crema doposole super-illuminante viso e corpo Crema illuminante per il corpo che, grazie ai suoi ingredienti, può essere usata anche come dopo sole 14 € su Amazon Pro Si può usare anche come dopo sole Contro Nessuno

Crema da applicare sia sul viso che su tutto il resto del corpo. Si può utilizzare anche come dopo sole, quindi dopo l’esposizione solare, e riesce ad esaltare l’abbronzatura e idratare la pelle. Contiene estratto di alghe che accelera il processo di abbronzatura, vitamina E, olio di carota e antiossidanti.