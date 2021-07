Illuminante in stick: come usarlo per un incarnato radioso

L’illuminante in stick è uno di quei prodotti a cui non si può rinunciare se si vuole ottenere un make-up brillante e luminoso. È un cosmetico che esiste in forma compatta oppure in polvere, ed è in grado di donare luce a qualsiasi tipo di volto o di trucco.

In più ha il merito di valorizzare alcune aree specifiche del nostro viso, come gli zigomi. L’illuminante è anche uno dei prodotti fondamentali da usare nel contouring, la celebre tecnica di make-up che sfrutta luci e ombre, e chiaro e scuro per scolpire il viso.

Come si usa l’illuminante in stick?

Usare l’illuminante in stick è molto facile, la sua texture rende quasi impossibile sbagliare. È uno degli ultimi prodotti che vanno usati durante il processo di make-up. Andando con ordine, si procede come segue applicando:

L’applicazione dell’illuminante in stick può essere fatta direttamente con l’applicatore apposito oppure con le dita, picchiettando i polpastrelli con i quali si è prelevato un po’ di prodotto, e mettendolo direttamente sui punti del viso che si vogliono illuminare.

A cosa serve lo stick illuminante?

Chiaramente bisogna conoscere l’anatomia di base del proprio viso per andare a capire quali sono le aree da andare a illuminare maggiormente. Perché lo scopo dello stick illuminante è proprio quello di dare luce e bagliore alle zone del viso che necessitano di un colpo di luce.

Ecco perché le zone perfette per applicare l’illuminante generalmente sono:

gli zigomi alti;

l’arcata sopraccigliare;

la punta del naso;

l’arco di cupido.

Lo stick illuminante è perfetto anche per piccoli ritocchi durante la giornata e per rinfrescare un make up spento: basterà portare con sé il prodotto per un rapido touch and go ovunque ci si trovi.

I migliori illuminanti in stick

Ora che abbiamo capito a cosa serve e come si usa, ecco alcuni illuminanti stick pronti per essere acquistati e da portare con sé.

Fenty Beauty Match Stix Shimmer Skinstick – Stick illuminante

Lo stick illuminante a lunga durata di Fenty Beauty è ormai diventato una garanzia: la linea cosmetica di Rihanna fa faville. Lo stick illumina, accentua ed esalta, prestandosi a numerose combinazioni. Disponibile in 15 colori universali ideali per ogni tipo di carnagione e di effetto che si vuole ottenere. Gli stick Stix Shimmer, attirandosi come calamite, si prestano perfettamente alle sovrapposizioni, per un effetto magnetico e combinazioni uniche e sempre efficaci. Si possono infatti mescolare tra loro.

Disponibile da Sephora a 24,90 euro Acquista ora

Milk Makeup Highlighter Mini

Un illuminante cremoso in stick vegano dalla tonalità champagne perlata, da usare tutti i giorni. Si applica facilmente per una luminosità naturale. La sua texture illumina e nutre gli zigomi con una sola passata. È arricchito con ingredienti idratanti e naturali, come il burro di mango, il nettare di pesca e l’olio di avocado. È un illuminante modulabile e vellutato, la sua formula regala una luminosità naturale e iridescente.

Disponibile da Sephora a 15,90 euro Acquista ora

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Stick Highlighter Illuminante

Illuminante con texture ultra-leggera e cremosa, scorre delicatamente sulla pelle. La formula è ricca di pigmenti riflettenti che catturano la luce e la riflettono per un effetto “seconda pelle” scintillante e che dura tutta la giornata. L’applicazione del prodotto è modulabile e la sua tonalità si adatta ad ogni incarnato. È inoltre testato sotto controllo dermatologico ed è stato formulato per essere adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili.

Disponibile da Douglas a 47,99 euro Acquista ora