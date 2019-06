Le migliori creme al tea tree: benefici, uso e prezzi

Il Tea Tree, conosciuto con il nome scientifico di Melaleuca alternifolia, è un genere di piante della famiglia delle Mirtacee, comunemente noto come albero del tè, per via della somiglianza delle sue foglie con quelle del tè: le creme al tea tree sono sempre più vendute, per questo la nostra redazione ve ne racconta benefici, uso e prezzi.

Diffusa soprattutto in Australia orientale, cresce presso i ruscelli e le paludi, ha foglie lineari, fiori bianchi raccolti in grappoli e i suoi frutti a forma di coppa sono piuttosto legnosi. Le popolazioni aborigene usavano la corteccia di questa pianta per fabbricare canoe e utensili vari in quanto resistente all’acqua, mentre facevano macerare in acqua le foglie pungenti per preparare un rimedio che utilizzavano contro la tosse, il mal di testa, le ferite o le lesioni della pelle.

L’olio essenziale è conosciuto con il nome di Tea Tree Oil ed è un fungicida e antibatterico locale; si può acquistare nelle erboristerie o nelle farmacie. In commercio si trovano anche creme contenenti l’olio di Melaleuca.

Ecco le migliori creme in commercio e benefici, uso e prezzi.

Le migliori creme al tea tree

1. Tea Tree Vegan & Organic Crema Gel di Phytorelax

Preparato cosmetico dalla texture leggera come un gel, ma piacevole come una crema; pronta all’uso, idrata e lenisce la pelle stressata, formulata con olio di Melaleuca dalle proprietà dermopurificanti. Dal formato pratico e comodo, è perfetta da portare sempre con sé.

Benefici: idrata, protegge e lenisce la pelle stressata

Ingredienti: con principi attivi biologici di origine naturale

Prezzo consigliato: 11 euro

Acquista su Amazon

2. Tea Tree Skin Lotion di Dr. Organic

Un idratante riparatore e calmante adatto per l’uso sulla pelle disidratata, danneggiata ed irritata, creato con olio di tea tree biologico ed arricchito con aloe vera, burro cacao, burro di karité, olio d’oliva, olio di semi di girasole, muschio d’Irlanda, vitamine a ed E.

Benefici: questa formula antibatterica non unge, protegge, nutre, rinvigorisce ed idrata la pelle lasciandola purificata, rinfrescata e naturalmente sana

Ingredienti: con olio di tea tree biologico

Prezzo consigliato: 16,90 euro

Acquista su Amazon

3. Australian Tea Tree di Optima Naturals

Applicata sulla pelle detersa può ridurre la probabilità di insorgenza di peli incarniti. Può inoltre essere usata in presenza di psoriasi, dermatiti e anche come lozione per il cambio di pannolini. La crema non è grassa e assorbe facilmente.

Benefici: purificante naturale, protegge e idrata la pelle

Ingredienti: tea tree organico al 100%

Prezzo consigliato: 14,50 euro

Acquista su Amazon

4. Crema al Tea Tree di Just

Serve per alleviare le irritazioni cutanee dovute al sole o al vento ed è consigliata anche in caso di pelli ruvide, screpolate e delicate, in caso di cicatrici e per contrastare impurità come i punti neri. Va spalmata al bisogno, anche ogni giorno, in uno strato sottile massaggiando leggermente.

Benefici: lenitiva, emolliente e dermoprotettiva

Ingredienti: Tea Tree, manuca, rosalina e salvia

Prezzo consigliato: 16,90 euro

Benefici, uso e prezzi delle creme al tea tree