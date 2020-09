Permettono un make-up dalla lunga durata, anche quando si sta fuori casa tutto il giorno o se ci si mettono vento, umidità e pioggia: sono i migliori fondotinta waterproof, che creano una base per il trucco omogenea e, soprattutto, long lasting. Durante l’estate, tra il caldo e la pelle abbronzata che non ha bisogno di altro per essere illuminata, si tende a preferire BB cream, CC cream o prodotti più leggeri. In autunno, però, il fondotinta waterproof diventa una presenza essenziale del beauty case, un aiuto fondamentale per un incarnato radioso dalla riunione delle 9 in ufficio all’aperitivo delle 19 con le amiche.

Questi fondotinta resistono all’acqua e a tutti quei piccoli contrattempi che a volte rischiano di lasciare strisce disomogenee sul viso a cui è difficile rimediare se non rimuovendo e ristendendo da capo il make-up.

L’unica avvertenza? Questo tipo di fondotinta a alta copertura tende a essere un po’ più pesante sulla pelle e alcune formulazioni potrebbero contenere ingredienti comedogenici. Quindi è opportuno di rimuoverlo sempre e completamente a fine giornata quando ci si strucca, con acqua micellare o detergente, per evitare l’ostruzione dei pori e la formazione di punti neri, brufoli, acne.

I migliori fondotinta waterproof

La nostra redazione ha selezionato i prodotti migliori in quanto a fondotinta waterproof, per una semplice guida all’acquisto. Capita spesso, infatti, all’inizio dell’autunno, di rendersi conto che il fondotinta dell’anno precedente sia scaduto. La normativa obbliga a riportare in etichetta la durata minima del prodotto cosmetico se è inferiore ai 30 mesi, e anche la durata dall’apertura. La trovate nel simbolo del contenitore aperto e di solito indica 3M (3 mesi), 6M (6 mesi), 12 M(12 mesi) e così via.

Se anche per voi è il momento di fare un po’ di shopping in profumeria, ecco i consigli da seguire.