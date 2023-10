Le migliori palette e 6 prodotti per realizzare il tuo trucco di Halloween 2023

La notte di Halloween, ormai prossima, è l’occasione giusta non solo per indossare costumi terrificanti, ma anche per sperimentare e giocare con il make up.

Nella “notte delle streghe”, infatti, via libera ai trucchi anche molto appariscenti, esagerati, in cui a farla da padrone sono i colori scuri, come il nero o il viola, ma anche i rossi, i verdi e il bianco. Si può spaziare da make up basici, dedicando al tema Halloween giusto qualche dettaglio (una ragnatela disegnata col kajal sul volto, ad esempio, o uno smokey eyes appena più accentuato del solito) oppure cimentarsi con trucchi più elaborati e particolari, ad esempio quelli che ricalcano le maschere messicane del Dia de Los Muertos, decisamente calzanti con la giornata “horror”.

La parola d’ordine, dunque, è “osare”: con la fantasia, l’inventiva, e anche con palette e colori, che si possono mescolare, combinare anche in modi azzardati, per creare il proprio look “spaventoso”.

Vediamo quindi alcune palette e prodotti ideali per realizzare dei make up perfetti per la notte di zucche, streghe e mostri.

1. Kajal nero e ombretti sui toni dell’arancione

Partiamo dai trucchi più semplici, come questo, con piccole zucche disegnate sotto gli occhi, realizzato utilizzando un ombretto arancione mat su tutta la palpebra, in abbinamento ai toni del marrone e del nero glitterati, sfumati verso l’esterno, e kajal nero nell’angolo interno dell’occhio e sul fondo, a disegnare delle ali di pipistrello.

Per realizzarlo è consigliabile usare un kajal a lunga durata, che non sbavi nel corso delle ore, come la matita Collistar disponibile su Beautyfool.it, facile da applicare grazie alla texture morbida e duttile, e adatta a essere usata sia all’interno che sul contorno degli occhi.

2. Palette per realizzare il perfetto smokey eyes

Halloween significa anche smokey eyes, naturalmente, e per la notte del 31 ottobre si può davvero osare giocando con tutti i toni del nero, del grigio e del marrone. Si può decidere di caricare molto l’occhio senza sfumare gli ombretti, oppure di combinare insieme ombretti mat e shimmer, di truccare tutta la palpebra ma anche la rima inferiore dell’occhio per dare l’effetto delle occhiaie profonde… Insomma, ci si può davvero sbizzarrire.

Una palette come quella di Urban Decay, Born to Run, che si trova su Beautyfool.it, permette di poter scegliere tra 21 tonalità diverse, tra colori neutri e non, opachi e glitterati, da combinare insieme per risultati perfetti; si va dai toni del viola fino a quelli del marrone, tutti ideali per creare il perfetto make up in stile Halloween.

3. Rossetto rosso

Altro accessorio immancabile per realizzare un perfetto make up per la notte delle streghe, ma con un tocco di sensualità in più: il rossetto rosso può essere mat, per un effetto neutro, oppure abbinato a un gloss o a una tinta shimmer, per un effetto filler sulle labbra, che diventano il punto centrale dell’intero trucco.

Attenzione, però: in via del tutto eccezionale il rossetto può essere anche usato come una vera e propria matita per disegnare sul volto rigoli di sangue agli angoli della bocca, come un vero e proprio vampiro!

4. Strass

Potrebbero non sembrare gli accessori ideali per un trucco a tema Halloween, ma gli strass da applicare sul volto invece sono in grado di valorizzare anche i make up pensati proprio per questa serata. Ad esempio, si possono applicare, colorati, per mettere in risalto un make up ispirato alla maschera della morte messicana, come in questo caso.

In alternativa, potete usare i classici strass argentati per disegnare una ragnatela intorno all’occhio, se volete un make up minimal ma in pieno stile con la giornata.

5. Palette sui toni del verde

Se il personaggio a cui vi ispirate è quello della strega, non può mancare una palette di ombretti sui toni del verde, con cui giocare per creare look ad alto contrasto sugli occhi, ma anche per realizzare sfumature particolari sul viso, proprio per dare l’idea dell’incarnato tipico della strega così come viene dipinta nell’immaginario collettivo.

6. Fondotinta bianco per un viso cadaverico

Il pallore del volto è uno degli elementi tipici dei travestimenti di Halloween, specie se il costume a cui state pensando è quello dello scheletro, o dello zombie. Per avere un viso “a tema” è necessario procurarsi un fondotinta bianco o, in alternativa, un ombretto compatto bianco, da applicare su tutta la faccia. Le più attente ai dettagli potrebbero scegliere di optare per il classico cerone teatrale, per un make up davvero impeccabile e di effetto.